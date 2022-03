‘Maestros de la Costura 5’ vive su expulsión más tensa: “Rencoroso no, lo siguiente”

Maestros de la Costura 5 ha llegado a su quinto programa, y por tanto, a su quinto expulsado. Como en cada programa, el jurado no lo ha tenido nada fácil; y más sabiendo que el expulsado tenía una condición especial que le diferenciaba del resto de propuestos para la prueba de eliminación.

En una edición en la que veteranos y novatos conviven -y sobre todo, compiten- por llevarse el gran premio, cada despedida de los concursantes es un auténtico drama. Si se va alguno del primer grupo se está yendo alguien que pierde su gran segunda oportunidad a poder ganar lo que en su día no logró, mientras que si es alguien que no haya pasado nunca por los talleres se le acaba esa primera experiencia con el talent que se les ha dado.

En el caso de este programa, el número cinco desde su estreno, la prueba de exteriores dejaba al equipo naranja como ganadores. El equipo verde, sin embargo, corría peor suerte yendo sin remedio a la prueba de eliminación. De este modo, Lluis, Caterina, Eduardo y Lili tenían que probar suerte quizá por última vez… Aunque el expulsado no acabó siendo ninguna de esas personas:

Borja se convertía en el quinto expulsado del programa, algo que sorprendió a la audiencia, concursantes y a él mismo. La prueba consistía en crear un atuendo que combinase a la perfección con la caracterización de las modelos que fueron a los talleres, siendo la de Borja una chica pin-up. Pero la falta de ganas y motivación le jugaron una mala pasada.

El vasco consiguió pasar la prueba por equipos, pero el jurado propuso un reto envenenado a los concursantes nominados: tenían que elegir a alguien de los salvados para jugarse la permanencia en el programa, y si no lo conseguían, sería Isabel la que lo hiciese. La del equipo naranja rápidamente asumía que tendría que ser ella la que eligiese al aprendiz, y se acabó decantando por Borja.

Sus razones fueron evidentes: no creía que fuese él el que saliese expulsado. Su talento y habilidad en la costura le avalaban para salvarse sin problemas, pero los nervios le jugaron una mala pasada. Sobre todo al principio, cuando mostró un inevitable enfado hacia su compañera por haberle propuesto para la prueba de eliminación. Ya lo dijo en uno de sus totales: "A mí cuando me mandan a la prueba de expulsión, rencoroso no, lo siguiente".