El director de ‘Caballero Luna’ da la peor noticia para los fans de Wanda, la Bruja Escarlata

El Caballero Luna de Oscar Isaac está a apenas unos días de estrenarse, abriendo a los fans de Marvel un mundo de posibilidades con respecto a todo lo que el personaje puede ofrecer. Su mezcla entre mitología egipcia y acción seguro que conquistará a los seguidores de Marvel Studios, aunque sin duda se quedarán por lo enigmático que es todo en la serie.

Su director también está de promoción hasta su estreno, y ha dejado unas declaraciones de lo más interesantes. Gracias al medio estadounidense SFX, se ha desvelado un detalle que más que los futuros espectadores de Caballero Luna, lamentarán todos aquellos que viven enamorados del personaje de Wanda Maximoff desde Vengadores: La Era de Ultrón.

El personaje, presentado en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno, fue sumando fans a sus filas hasta ser una de las más esperadas en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Por ello, los estudios no dudaron en hacerle su propia serie, WandaVision.

En ella todo era tan perfecto como misterioso: Visión y ella se trasladaban a un vecindario residencial de Estados Unidos para vivir su vida mágicamente, esto último de manera literal. Sin embargo, a medida que van pasado los capítulos -¡algunos en forma de sitcom!- se descubre que no todo es tan bonito como parece ser.

Una imagen promocional de 'WandaVision'. / Disney

Bruja Escarlata y Visión, título con el que llegó a España, se desmarcaba un poco del tono de Marvel para tratar temas tan reflexivos como el duelo o la felicidad, además de jugar con las teorías de los fans hasta el extremo. Sin embargo, no habrá más temporadas para volver a ver a la súper-pareja.

El director Mohamed Diab no dudó en hablar de la manera en la que Marvel hace las cosas, muy distinto a lo normal a su parecer: "Es un mundo muy loco. Incluso con series de éxito, como WandaVision, no van a hacer segunda temporada. Ella ha pasado a estar en una película, quizá va a volver o quizá no. No lo sé. Y eso es emocionante", comentaba para el medio.

Aunque con Loki si planeen una segunda temporada, parece que Wanda no correrá la misma suerte. No es de extrañar, pues cualquiera que haya visto esos nueve capítulos sabe que no hay mucho más que sacar de ese título. Sin embargo, la ahora Bruja Escarlata seguirá dando caña en la inminente Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Pese a desconocerse el futuro concreto del personaje, se especula que podría tener una aparición en el spin-off que Marvel prepara de la villana de esa misma serie, Agatha Harkness. De todas formas, no hay que inventar demasiado para saber que el futuro de Wanda en Marvel no ha hecho nada más que empezar.

Caballero Luna se estrena el 30 de marzo en Disney+.