Bely Basarte lanza ‘Entre Tirso y Benavente’, la canción que narra su historia personal: ¡Mira el vídeo!

Bely Basarte sabe muy bien cómo enamorarnos: con nueva música. Los fans, entre los que nos incluimos, están acostumbrados a derretirse con la voz angelical e impecable de Bely. Así es como muchas de sus canciones se han convertido en la banda sonora de millones de fans. Sin embargo, la cantante nos ha traído un nuevo tema que nos ha tocado el corazón y nos ha hecho empatizar con la autora.

Entre Tirso y Molina es el nuevo single de la intérprete madrileña que ha dejado a más de uno reflexionando. Bely ha compuesto esta canción para compartir con sus fans y sus seres queridos las vivencias tormentosas que ha experimentado en su relación pasada. Si escuchamos la canción, cuyas melodías son tiernas, vemos que la letra extrapola la historia de una relación tóxica que incluso ha llegado a malos tratos.

Pero esto se confirma con una de las publicaciones de la artista en redes sociales. El pasado 21 de marzo, Basarte subió una imagen suya donde dejaba un pie de foto muy personal: "Fue mi mejor amigo cuando no decía que las mujeres dejamos de servir al cumplir años. Yo me enamoré de él cuando todavía no me gritaba en el salón que yo sin él no era nada y que todo lo que he conseguido en mi carrera se lo debo a él y a estar buena. Me fui de casa de mis padres con la ilusión de construir con él un hogar que a los años daba que envidiar al infierno".

Sobre su videoclip

Está claro que Bely no solo ha querido compartir esta mala experiencia, sino ayudar a otras personas que hayan pasado o pudieran estar pasando por una situación similar. Por eso, esta canción viene acompañada de un buen videoclip que retrate mejor la historia. Y para ello ha contado con la dirección de Joaquín Reixa, con quien ya ha trabajado en otros vídeos como los de He preparado café o Tomando Tequila.

"Entre Tirso y Benavente he escondido una pistola por si de camino a casa vuelves a dejarme sola. No me vale quererte solo a medias. No te vale quererme hasta morir. Con el dedo en el gatillo te he gritado que me pierdes, pero el futuro nunca llega si el pasado está presente", canta al comienzo.

Pero, ¿qué significa el tramo entre Tirso y Benavente? En su publicación de Instagram lo deja claro: "La calle que hay entre Tirso de Molina y Jacinto Benavente me la he hecho demasiadas noches del año pasado sola entre llantos porque me echaba de casa". La reacción del público, entre los que también se encuentran otros famosos como Sara Carbonero, Elvira Sastre o Sofía Ellar, ha sido muy positiva, ya que han enviado muchos ánimos a la cantante. De esta forma, se demuestra que Bely Basarte no está sola.