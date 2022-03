The Quarry, el juego que te pondrá los pelos de punta el próximo 10 de junio

2K y Supermassive Games han anunciado el lanzamiento de The Quarry, un nuevo juego narrativo de terror adolescente en el que cada elección, grande o pequeña, da forma a tu historia y determina quién vive para contarla. Con un elenco icónico de estrellas y celebridades de Hollywood, incluidos David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) y más, The Quarry se lanzará el 10 de junio de 2022 y estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC a través de Steam.

De la mano de Will Byles y el galardonado estudio responsable de Until Dawn, llega la experiencia de entretenimiento de terror adolescente que no te puedes perder este verano. Al final del último día del campamento de verano, nueve monitores adolescentes se sumergen en una noche de terror.

Perseguidos por lugareños ensangrentados, y por algo mucho más siniestro, los planes de fiesta de los adolescentes se desmoronan en una impredecible noche de terror. Las charlas amistosas y el ligoteo dan paso a decisiones de vida o muerte, a medida que las relaciones se construyen o se rompen bajo la tensión de elecciones inimaginables.

Juega con cada uno de los nueve monitores del campamento en un relato cinematográfico de lo más estremecedor. Cada decisión decidirá tu historia entre una trama de posibilidades. Cualquiera de los personajes puede ser el héroe, o el cadáver, antes de que llegue un nuevo día. ¿Cómo acabará tu historia?

Como parte del anuncio, 2K y Supermassive Games han mostrado el tráiler oficial de anuncio de The Quarry, que muestra la increíble fidelidad visual y la calidad cinematográfica logradas en el juego mientras ofrece un vistazo al elenco repleto de estrellas que aparece en el juego.

¡Se acabó el verano! Pero queda lo peor... Tus decisiones afectarán al destino de estos 9 monitores mientras sobreviven a la última noche de campamento.



De los maestros del terror @SuperMGames, #TheQuarry estará disponible el próximo 10 de junio.

🏕️ https://t.co/8PcqfM6a17 pic.twitter.com/L2GDiFkgVu — 2K España (@2KEspana) March 17, 2022

¿Te atreverás a comprobar qué hay detrás de esa trampilla? ¿Investigarás los gritos provenientes del bosque? ¿Salvarás a tus amigos o te salvarás a ti? Cada decisión, pequeña o grande, decidirá tu historia y determinará quién vive para contarlo.

The Quarry ofrece una experiencia cinematográfica alucinante. Una tecnología de captura de movimiento facial puntera y las mejores técnicas de iluminación para la gran pantalla, combinadas con las actuaciones sensacionales de un reparto emblemático salido de Hollywood, han dado vida a los más terribles horrores de Hackett’s Quarry en una aventura a vida o muerte cargada de emociones.

Dale el poder a 7 de tus amigos en una partida online en la que los jugadores invitados observarán y votarán sobre decisiones clave, dando forma a la historia de todo el grupo. O jugad todos juntos en una experiencia cooperativa en la que cada jugador elegirá a su propio monitor y tomará sus propias decisiones.

Los ajustes en la dificultad de los elementos del juego permitirán que, tanto los jugadores más expertos como los más novatos puedan disfrutar de una noche de terror. Pero, si prefieres ser espectador a jugar, el Modo película te dejará disfrutar de The Quarry como el thriller que es. Elige cómo se desarrollará la historia, acomódate y prepara unas palomitas entre susto y susto.

"The Quarry está abriendo nuevos caminos en la narración interactiva y la tecnología para crear una experiencia de terror adolescente verdaderamente visceral. Estoy deseando ver las elecciones que haces, a quién salvarás y a quién estás dispuesto a sacrificar" declaró el director Will Byles.

"Como experiencia narrativa interactiva, The Quarry es un juego completamente diferente a todo lo que 2K haya publicado anteriormente. Nos asociamos con Supermassive Games porque simplemente son los mejores en lo que hacen, y somos grandes admiradores del estudio. La oportunidad de trabajar con una de las grandes mentes creativas de nuestra industria no se presenta a menudo, y estamos ilusionados de trabajar juntos en The Quarry" afirmó David Ismailer, presidente de 2K.