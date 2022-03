Justin Quiles se posiciona en la tiraera de Residente a J Balvin

Justin Quiles es uno de los mayores artistas de la industria de la música urbana a nivel internacional. Temas como Jeans o Loco han viajado por cada rincón del mundo, convirtiéndose en himnos de cada fiesta.

El puertorriqueño no podía faltar en nuestra fiesta más primaveral del año. Estará sobre los escenarios del WiZink Center de Madrid el 1 de abril y de L'Escardívol de Rubí (Barcelona) el 2 de abril. ¡La fiesta de LOS40 Primavera Pop 2022 está más que asegurada!

Para celebrarlo, el artista ha pasado por los estudios de LOS40. Pero también había otro gran motivo de celebración: el lanzamiento de Gucci Fendi, su nueva colaboración con Eladio Carrión. Justin Quiles nos muestra una nueva faceta musical con este proyecto. Suena un trap que hasta entonces habíamos escuchado poco, pero que parece que ha agradado a todos sus fans.

Lo cierto es que Justin, además de publicar sus propias canciones, participa en la composición de los hits de otros artistas. Uno de ellos es Saoko, el tema de Rosalía que ha viajado ya por todo el mundo. ¿Cómo le propuso la catalana participar en este proyecto? ¿Cómo se puso manos a la obra en él? Lo descubrimos.

Otro tema que está a la orden del día es la tiraera que Residente ha dedicado a J Balvin en la última session de Bizarrap. Algunos artistas del ámbito de la música urbana no tardaron en pronunciarse. Justin no lo había hecho hasta ahora. El puertorriqueño se ha posicionado en este beef. Y es que cualquiera que lo conozca mínimamente es consciente de que su amistad con J Balvin es casi una hermandad, por lo que considera que esto era "innecesario". No obstante, reconoce el gran talento de Residente y asegura que le admia, y mucho.

Como mencionamos en líneas anteriores, Justin Quiles forma parte del cartel de LOS40 Primavera Pop 2022. Madrid y Rubí (Barcelona) disfrutarán de unos conciertos únicos. Pero si no te has podido hacer con tu entrada, no temas. Permanece muy atento/a para no perderte tu cita con LOS40 desde el sofá de tu casa o desde donde quieras.

Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar de la música de Justin Quiles en directo? ¡Se viene una auténtica fiesta musical! ¡A darlo todo!