Azahara Luque y Juanma Furio ya son una familia de seis, una de las más sólidas del universo ‘Gran Hermano’

El universo Gran Hermano nos ha demostrado que es posible encontrar un amor de verdad en el reality. Aunque nos hemos vuelto muy desconfiados y tendemos a pensar que todo son carpetazos con la intención de llegar a la final, lo cierto es que hay historias que duran.

No nos vamos a centrar ahora en la de Isa Pantoja y Asraf Beno que sería un buen ejemplo de esta teoría. No, vamos a una de las parejas anónimas que han logrado sobrevivir ocho años y que siguen tan sólidas como al principio.

Azahara Luque y Juanma Furio fueron dos de los concursantes que entraron en Gran Hermano 15. Durante su tiempo en la casa se notaba la química entre ellos, pero no fue hasta que estuvieron fuera que se dieron una oportunidad.

Familia numerosa

Y esa oportunidad dura porque ahora son una familia numerosa con dos hijos, Natura y Delmar. Ella llegó hace unos cinco años y medio, y el pequeño, tres años después. Y no contentos con la paerejita decidieron adoptar a Guaka, su perra.

Ahí no ha quedado la cosa porque la familia sigue aumentando. Ahora ha llegado a sus vidas Turrón, otro peludo adoptado que todavía se está adaptando a la familia. “Con esta carita de no romper un plato, menudo carácter tiene el pequeñajo 🤣”, aseguraba Azahara en sus redes.

“Lleva con nosotros un mes más o menos, cada vez le vemos más tranquilo con nosotros, siempre pasa, aunque sigue desconfiando un poco aún, cuando hay ruidos en casa o hay mucho ajetreo (lo normal en una casa con niños) se pone muy nervioso y no para de ladrar (tiene un súper ladrido de perro grande que flipas 🤣)”, explicaba sobre su llegada a la familia.

“El tema de los mordisquitos la va llevando mejor, aún nos quedan un par de meses para saber su carácter real. Justo pregunté a un educador canino y me dijo que como mínimo tres meses son los que se necesitan para saber si hay q reeducarle ☺️. Lo que hay que tener claro es que, al adoptar a un animal, hay que tener mucha paciencia y darle mucho cariño, la mayoría de ellos, sobre todo los adultos, vienen con traumas de su vida anterior 🙏🏻💚”, explicaba sobre el proceso que suelen llevar este tipo de animales.

“La verdad es que conmigo es súper amoroso, creo que siempre pasa con la persona que le adopta, la primera persona a la que siente como su salvadora, con Guaka me pasó igual, solo que Turrón tiene otro trauma diferente al de Guaka”, añadía sobre el comportamiento que el nuevo miembro de la familia tiene con ella.

Una pareja nueva

Un nuevo compañero para Guaka, parece que eso de forma parejitas, les gusta. “Cuando decidí adoptar a Turrón, lo primero que se me vino a la cabeza fue lo bien que le iría a Guaka tener un hermanito peludo. Los primeros días, como es normal, no quería saber nada de él, aún le dan arrebatos de celillos pero le está viviendo genial tener la compañía de Turrón 😍 y eso me hace muy feliz”, aseguraba.

Ahora su perra tiene compañía y eso lo hace todo más llevadero: “Guaka es muy miedosa e insegura, por su carácter y por la vivencia que tuvo (como no lo sabemos con exactitud no podemos saber el porqué de tanto miedo), el caso es que le ayuda mucho estar con Turrón por la calle porque se siente mucho más segura, ve que él lo hace y ella lo intenta 🥰👏🏻”.

La foto que ha compartido está hecha con el perro en las piernas de Juanma aunque reconoce que a él le ladra super fuerte sin sentido ninguno. Proceso de adaptación.

Sin duda, esta pareja ha demostrado que dentro de un reality puede surgir el amor verdadero y duradero.