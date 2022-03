Aemet avisa: la calima vuelve a España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su previsión de hoy avisa que la calima puede volver a hacer acto de presencia en España. Hace tan solo una semana vimos como los cielos de la Península se llenaban de calima o polvo en suspensión proveniente del Sáhara. Cielos naranjas, calles llenas de polvo, ventanas y vehículos llenos de fina arena fueron protagonistas por unos días.

La historia se puede volver a repetir, según la AEMET. La previsión para hoy jueves indica que hay “Probables calimas en Melilla y sudeste peninsular, sin descartar otras zonas de la Península o Baleares”.

Todo esto acompañado de una borrasca atlántica y fuertes lluvias en el extremo sur de Cataluña, Maestrazgo, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía mediterránea y Ceuta. Si a las lluvias le unimos la calima tendremos como resultado barro. En todo caso la AEMET espera que la intromisión del polvo sea en menor cantidad que la que sufrimos hace una semana.

Ciudades afectadas por la calima

Así que toca prepararse para asumir de nuevo las consecuencias de la calima, barro en nuestras calles, cielos y coches. Los vientos del sur que soplarán fuerte desplazarán el aire cálido del Sáhara hacia el sudeste, centro y noroeste de peninsular. El aire cálido del Sáhara está cargado de arena del desierto. De hecho, es el lugar del mundo que más polvo emite al resto del Planeta. Cuando hay tormentas en el desierto del Sáhara se crean fuertes rachas de viento en la superficie del suelo así que levantan partículas de polvo, según ha explicado la Aemet.

Hoy las concentraciones de polvo podrían alcanzar valores altos, pero se espera que los valores máximos sean claramente inferiores a los de la última intrusión. Las mayores concentraciones se localizarían hacía el S y SE de la Península. +info: https://t.co/AbMPSWgeZV — AEMET (@AEMET_Esp) March 24, 2022

La calidad del aire que respiramos se puede ver de nuevo deteriorada por lo que no está de más usar la mascarilla en exteriores a pesar de que ya no es obligatoria. En el caso de personas con problemas respiratorios es un buen consejo que deben seguir para no empeorar más su situación.

En casos en los que la atmósfera está tan deteriorada los médicos recomiendan evitar hacer ejercicio fuera de casa y en la medida de lo posible estar mucho tiempo fuera respierando polvo en suspensión. Es recomendable cerrar bien las ventanas de casa para que no se meta dentro el fino polvo. Otro consejo importante es limpiar bien el vehículo ya que la falta de visibilidad puede provocar accidentes de circulación además la Policía si considera que el estado de las lunas del coche no es adecuado para una conducción segura puede multar al conductor.