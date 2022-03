Este niño y sus abuelos arrasan en TikTok bailando el 'SlowMo' de Chanel

SlowMo, la canción que finalmente cantará Chanel Terrero en el Festival de Eurovisión del próximo mes de mayo que se celebrará en Turín está pegando muy fuerte en nuestro país gracias a la artista que ganó el pasado Benidorm Fest y a su propuesta repleta de fuerza y baile.

SlowMo de Chanel está sonando en la radio y ya forma parte de la lista de LOS40, su videoclip lleva más de 630.000 reproducciones en YouTube, en Spotify suma ya 6,6 millones de escuchas y además está teniendo una gran presencia en las redes sociales, donde son muchísimos los fans de la artista los que se han atrevido a hacer su propia versión incluido el trío formado por Juan, Mari y Dylan, dos abuelos y un nieto que han logrado hacerse virales en Tiktok gracias a su coreografía de la canción de Chanel.

Esta familia, que es prácticamente una recién llegada a la red social China, no deja de sumar fans con cada video que sube a su cuenta titulada LosFlowavis. Sus números no dejan de crecer y no es de extrañar que ahora mismo sean el trio más conocido de Tiktok, pues con una gracia única y dejando la vergüenza a un lado, los dos abuelos y su nieto han decido compartir sus bailes para entretener y divertir a todos aquellos que quieran pasar un buen rato con ellos, y de paso, mostrar a todo aquel que quiera, el arte y la gracia innata que tiene el pequeño Dylan.

De hecho, el joven bailarín está dejando boquiabierto a todos los que han visto sus videos, pues pese a su temprana edad sus movimientos denotan una profesionalidad que parece increíble, algo que ha hecho que se gane las alabanzas de todos sus followers. "Ese niño va a ser un bailarín increíble", "Mi cuenta favorita desde ya", "Este niño es flipante", "Este niño es maravilloso", "Es increíble, lo veremos triunfar" y "¿Podemos llevarle a él a Eurovisión?", son solo algunos de los comentarios de apoyo que Dylan ha recibido.

Pero las alabanzas no le han llegado solo a él. La propuesta de Losflowavis no estaría completa sin Mari y Juan, los abuelos del pequeño, y para ellos, también ha habido muchos alagos desde que el baile de SlowMo se hizo viral. Muchos usuarios les han agradecido que acompañen de esa forma al pequeño así como que le hayan apuntado a clases privadas de baile para que este desarrolle al máximo su potencial. "Lo que hacen los abuelos por amor", y "Sois preciosos, me encanta ver el buen rollo entre abuelos y nietos", son solo algunos ejemplos.

No se les escapa Rosalía ni Rauw Alejandro

Además de la canción de Chanel, Los Flowavis se han atrevido con pequeños fragmentos de las coreografías de A Contracorriente, de David Bisbal y Álvaro Soler, de Desesperados de Rauw Alejandro y Checho Corleone y de Chicken Teriyaki de Rosalía, entre muchas otras.