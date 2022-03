Mercedes Milá confiesa el nombre del conocido hombre del que está “completamente enamorada”

Mercedes Milá fue una de las invitadas a Las tres puertas de TVE que presenta María Casado. Las dos periodistas hablaron de lo que ha sido y lo que es la televisión. Así como cuáles son las claves vitales para hacer buenas entrevistas.

La invitada también habló de las diferentes etapas personales por las que ha pasado y subrayó que de la depresión se puede salir, aunque entiende que el pozo es hondo y que para la gente de alrededor también es muy complejo.

Sin embargo, señaló que ahora mismo está pasando por una buenta época porque se siente “completamente enamorada de un hombre”. Casado no disimuló su interiga y le preguntó por su identidad. Milá, en su línea, ni tartamudeó al pronunciar su nombre: “Me he enamorado de William Levy, el de Café con aroma de mujer”. La presentadora dijo no haber visto el culebrón y la entrevistada respondió: “No sabes lo que te pierdes”.

Café con aroma de mujer - trailer

Así, Milá añadía: “Estoy literalmente enamorada, para ponerme de buen humor tengo que ver una foto de mi niño. Me voy al gimnasio y si me cuesta mucho una pesa, pienso en su cara y consigo levantarla. Encima me ha contestado por las redes sociales, me ha escrito y me ha dicho que viene a España a grabar el Conde del montescrito. Y que la primera entrevista me la dará a mí”, señaló orgullosa.