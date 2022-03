K-dramas que se estrenan en 2022 y que no puedes perderte

Los K-Dramas son un fenómeno que atrapa cada vez a más personas. Y es que si hay algo que han demostrado los artistas de Corea del Sur es que cuentan con talento de sobra para conquistar cualquier industria. No solo el K-Pop es uno de los reyes de la rama artística. Estas series también triunfan, y mucho, en todo el mundo.

Los estrenos de estas historias contadas a través de la pequeña pantalla son constantes. En LOS40 hemos recopilado una lista de algunos de los que van a ver la luz en 2022 y que no puedes perderte. Y, además, los hay para todos los gustos.

1. Crazy Love

Si lo tuyo es el romance, Crazy Love te va a encantar. Cuenta la historia de un hombre que finge tener amnesia cuando le advierten de que van a asesinarlo y de una mujer que finge ser su prometida cuando le comunican que no tiene mucho tiempo de vida. Se ha estrenado en Disney+ este 7 de marzo.

2. Blue Of Winter

Este k-drama, perfecto para los amantes del romance, el deporte y el Yaoi (representación centrada en el amor entre dos personas del mismo género), ha llegado a Youtube este 15 de mrazo. El judo une a dos jóvenes románticamente, quienes deberán hacer frente a diversos obstáculos.

3. Juvenile Justice (Tribunal de menores)

Llega a Netflix esta serie de 10 episodios que va a cautivar a los amantes del ámbito legal. El 25 de febrero se estrenó en esta plataforma. Trata de una jueza, Sim Eun Seok, que odia a los delincuentes más jóvenes. Es asignada a un tribunal de menores local, donde intenta hacer justicia.

4. Tomorrow (Mañana)

A Netflix también llega este k-drama para los amantes de la fantasía. Será el 1 de abril cuando se estrene y podamos descubrir esta historia de Choi Joon Woong, que busca trabajo pero le resulta complicado encontrarlo. Este chico perfecto se encuentra con los ángeles de la muerte Gu Ryeon e Im, Ryoong Gu y acaba formando parte de su equipo para así salvar a las personas que quieren quitarse la vida.

5. Soundtrack #1

Si lo tuyo son los musicales, no te puedes perder este k-drama que se estrena el 23 de marzo en Disney+. Cuenta la historia del fotógrafo Han Sun Woo y la compositora Lee Eun Soo. Son amigos desde hace dos décadas. La vida los lleva a compartir piso, y su amistad da un salto gigante a lo romántico.

6. Why Her

El 18 de marzo llega a Rakunten Viki este melodrama romántico que cuenta la historia de Oh Soo Jae, la socia más joven de uno de los bugetes más prestigiosos del país, que ha demostrado que es una de las mejores abogadas del país. No obstante, su trabajo de desmorona. Entonces se ve obligada a asumir el papel de profesora. Conoce a Gong Chan, un estudiante universitario que le muestra su aprecio. Oh Soo Jae da un giro mental radical.

Y tú, ¿ya sabes cuál vas a ver?