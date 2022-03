Confirmado: Pixar descartó una trama LGTBi de ‘Luca’

Pixar está viviendo una auténtica revolución. La película de Lightyear mostrará un beso lésbico, recuperado del metraje original gracias a que Disney haya querido echar marcha atrás a la censura LGBTi después de toda la polémica de la ley 'Don't Say Gay'. Dicha ley es una norma que ha sido aprobada en Florida y que prohíbe hablar de diversidad de género y sexual en escuelas antes del tercer grado.

Una norma que ha provocado un descontento generalizado por parte del público hacia Disney, sobre todo porque la corporación es un foco enorme de financiación para el estado -allí se ubica Disneyworld, entre otras cosas. De hecho, la polémica fue tal que un grupo de trabajadores de Pixar no dudó en desvelar la censura de los estudios a las escenas de los proyectos que mostrasen cualquier muestra de afecto homosexual.

Por ello, Pixar recuperará este momento, aunque también ha revelado alguna de las escenas que se perdieron por el camino. El medio estadounidense Variety ha hablado con algunos empleados de la factoría -que han contestado de forma anónima, claro- y han desvelado algo que muchos seguro que se esperaban, aunque quizá no de la forma que creen: Luca tenía en su argumento una trama LGTBi.

La película, que se estrenó en verano de 2021, contaba la historia de la amistad de Luca y Alberto, dos monstruos marinos que se transformaban en humanos al salir del agua. Más allá de adentrarse en el concepto de amistad, muchos se tomaron la trama como una alegoría de salir del armario y el despertar del amor entre ambos. Aunque el director rechazó esa interpretación, muchos no han abandonado las comparaciones con Call me by your name.

Giulia con Luca y Alberto en la película. / Disney

Lo cierto es que la trama que se quedó fuera del metraje final de la película no tenía que ver con los dos protagonistas, sino con Giulia. La amiga de ambos, también muy presente en la cinta, se propuso como un personaje queer; aunque el equipo no sabía cómo hacerlo sin crearle también una novia. El tema no es una novedad en Pixar: según las fuentes anónimas con las que contactó el medio, suelen verse en el dilema de cómo mostrar esas situaciones sin darles un personaje extra a modo de interés romántico.

Es evidente que la trama no salió adelante, aunque no por la censura de Disney. El estudio no fue capaz de desarrollarlo, por lo que ni si quiera se tuvo que evaluar de cara al estreno. Aun así, seguro que a gran parte del público le hubiese encantado ver esa representación en una película de animación dirigida al público infantil, sobre todo después de proyectos como Del Revés o Soul.

Sea como sea, por fin habrá una referencia explícita representada por un beso en Lightyear, algo que no tiene por qué molestar a nadie y seguro que enseña una valiosa lección a los más pequeños. Hasta entonces, se puede disfrutar de la policía Specter de Onward -también de Pixar-, que nombra a su chica aunque solo sea en una línea de texto.

Lightyear se estrena el 17 de junio en cines.