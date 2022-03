Sandra Bullock se arrepiente de esta película: “Me avergüenzo de haber estado”

Sandra Bullock se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo proyecto, The Lost City of D (La ciudad perdida), que saldrá a la luz el próximo 13 de abril en las pantallas de nuestro país. Se trata de la nueva producción de comedia y acción en la que también veremos otros rostros conocidos como los de Daniel Radcliffe, Brad Pitt y Channing Tatum que tendrán un papel muy importante en la película.

De hecho, Sandra ha sido protagonista de divertidos titulares que han salido publicados. El último y más reciente ha sido por desvelar cuál ha sido la película que más la avergüenza. Así lo ha confesado en una entrevista con Toofab el pasado 21 de marzo, donde también estuvieron presentes sus compañeros Daniel Radcliffe y Channing Tatum.

El nuevo "trío de oro" de Daniel Radcliffe, Sandra Bullock y Channing Tatum, que protagonizarán "The Lost City", una comedia de aventuras en la Radcliffe secuestra a Sandra Bullock porque se piensa que le puede ayudar a encontrar un tesoro perdido. pic.twitter.com/WJH5Z2whrZ — Severus Snape 🐍 (@ProfesorSnape) March 19, 2022

"Ojalá no hubiese hecho esa película"

"Hay una película de la que todavía me avergüenzo de haber estado: Speed 2", comienza a decir Bullock. "No tiene sentido. ¿Un barco muy lento acercándose lentamente hacia una isla. Ojalá no hubiese hecho esa película y ningún fan lo vio", añadió la actriz.

La película en cuestión es Speed 2: Cruise Control, que se estrenó en 1997 y fue dirigida por Jan de Bont, que también dirigió Speed, protagonizada por Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hoper. Esta última, se convirtió en un éxito a nivel mundial. Incluso ha sido ganadora de dos Oscars y BAFTA, entre otros premios.

The Lost City revela detrás de cámaras en escenas de acción https://t.co/spY3tXfw4T La brillante, pero reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) ha pasado su carrera escribiendo sobre lugares exóticos en sus populares novelas de romance-aventura protagonizadas por el apuest... pic.twitter.com/nNhf9UQLlp — Versus Media México (@VersusMex) March 23, 2022

Sin embargo, su secuela Speed 2 no tuvo mucho éxito. Fue la peor valorada, según Rotten Tomatoes, y la que peor audiencia tuvo. La trama se centraba en un crucero de lujo y volvieron a contar con Sandra Bullock para la producción. Sin embargo, su compañero Keanu rechazó la idea de volver a una segunda parte de la película. Tal y como recoge The Independant, el actor explicó la razón: "¿Un transatlántico? Tuve la sensación de que no estaba bien”.

Pero Sandra no tuvo "la misma suerte". Y a ti, ¿qué te parece la película de la que se avergüenza Sandra Bullock?