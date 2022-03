Paulo Londra regresa con ‘Plan A’ y nos muestra una nueva faceta: mira el vídeo

Se acabó la espera. Después de tres años, Paulo Londra ha vuelto a las plataformas digitales con nueva música.

El argentino presenta Plan A, escrita por él mismo y producida por Federico Vindver y Hot Plug. En ella, rompe con el estilo al que nos tenía acostumbrados para presentar su versatilidad musical. El género que predomina es el punk-rock con unos ritmos de lo más cañeros y pegadizos.

Plan A habla de una historia de desamor con la que muchos pueden sentirse identificados. En concreto, trata de ese momento específico en el que ambas partes se dan cuenta de que su amor se ha acabado.

Pero la canción no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip dirigido por Facundo Ballve y grabado en Buenos Aires. En él, nuestro protagonista se convierte en un jugador de baloncesto, aunque no es uno en los que más confía su entrenadora. Paulo espera el ansiado momento de saltar a la pista para jugar, lo que puede convertirse en una metáfora de su propia vida, ya que ha estado años deseando la llegada de nueva música. Por supuesto, la figura del león no podía faltar, así como su mítico Leones con flow.

"Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo par amí y me gusta mucho el rock y el punk. Me imaginé un amor frustrado, como volver a las canchas y que no te pongan", explica Paulo.

El artista regresa después de su batalla legal contra Big Ligas. Pero ambos consiguieron llegar a un acuerdo amistoso que le permitía al artista publicar música nueva desvinculada de la productora. La noticia ha sido celebrada por millones de fans en todo el mundo. De hecho, en tan solo unas horas, el clip ha superado los 15 millones de reproducciones.

Paulo Londra ha vuelto y lo ha hecho para quedarse durante mucho tiempo. Así que si lo echabas de menos, hoy es un buen motivo para celebrarlo. ¿Qué te ha parecido Plan A?