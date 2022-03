Sebastián Yatra y John Legend nos llenan de buen rollo con la nueva versión de ‘Tacones Rojos’: mira el vídeo

Tacones Rojos de Sebastián Yatra se ha convertido en todo un fenómeno. Cada vez son más los que convierten el tema de colombiano en su banda sonora diaria. Pues bien. Si pensabas que el hit de Yatra había llegado a su fin, estabas completamente equivocado/a.

Nuestro protagonista se ha aliado con una de las voces más reconocidas de la industria para lanzar su versión en inglés y español. Se trata de John Legend, con quien ha dado una segunda vida a esta canción.

Llenándonos del buen rollo que caracteriza al tema, fusionan sus voces en una bonita melodía cargada de una energía muy positiva. Mezclan algunos versos en inglés, interpretados por John, y otros en español, en la voz de Sebastián.

Pero la canción no llega sola, sino junto a un vídeo musical también inundado de buen rollo. Fue grabado en Los Ángeles y él vemos a Yatra saludando al vecino de su nueva chica, que casualmente es John. Le invita a pasar a casa para hablar sobre la chica que tiene tacones rojos y acaban pasándoselo en grande.

"Ya era una canción increíble pero esta es la primera vez que he tratado de traducir una canción del español al inglés. No es una simple conversión de palabras. Tienes que traducir el sentimiento y darle una nueva forma y adaptar el lenguaje para que fluya naturalmente y sentirla como una canción original en inglés", señala el estadounidense. "Crear esta versión junto a John ha sido una experiencia hermosa. Él es uno de los músicos con más talento. Cuando escuchas su voz, ya sabes que es él, lo reconoces. El que él cante una canción que yo escribí, estas melodías y este mensaje de amor, me hace bastante feliz y me es gratificante tanto personal como profesionalmente", añade Yatra.

La noticia llega después de la confirmación de Yatra como parte de las actuaciones de los Premios Oscar de este año. Interpretará Dos Oruguitas, su tema para la película Encanto, en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Y a ti, ¿qué te ha parecido la nueva versión de Tacones Rojos? ¡Nosotros no hemos podido parar de escucharla!