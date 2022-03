Macaco y Leiva nos hablan del amor bien entendido en su primera colaboración juntos: ‘Quiéreme bien’

Vuélame el corazón. Así se titula el próximo disco de Macaco que saldrá a la luz el próximo otoño, pero del que ya conocemos el primer single. Toda una sorpresa porque no llega solo sino acompañado, por primera vez, de Leiva.

Han unido fuerzas para hablarnos del amor bien entendido, y digo lo de hablarnos porque además de cantar, recitan una especie de definición de lo que es un amor sin posesión, sin celos y sin duelos.

“Quizás la letra más sencilla que nunca escribí, quizás para muchos un montón de obviedades, quizás, quizás, quizás...Pero quizás también, un pequeño reflejo de lo que much<>s pensamos/sentimos sobre las relaciones, eso que cuesta tanto aplicarse en un mundo dónde el amor se enfoca desde la propiedad, dónde al amor propio muchos lo llaman soledad”, explica sobre lo que quiere transmitir con la canción.

“‘Si no aguantas te quedarás sola, solo", ‘es el amor de tu vida’… y mil frases que forman parte de nuestro imaginario, nuestras enseñanzas, ‘corazón partido’, ‘medias naranjas’, ‘me clavaste un puñal en el corazón’, ‘no puedo vivir sin ti’...etc etc…”, enumeraba sobre las cosas asimiladas sobre lo que debe ser el amor.

Director del videoclip

El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por el propio Macaco junto a Xènia Besora con el que, como explican desde su discográfica, “tomamos consciencia del paso del tiempo, pero también de nuestras decisiones, que podemos reescribir, tachar y reinventar”.

“Si, quizás la única relación sana es la que se escribe entre 2 personas, una fórmula única e intransferible, sin comparativas con nadie. Porque nadie nos enseñó a gestionar las emociones, las relaciones, aquí nadie sabe nada, aquí todo es debate, aquí tod<>s somos aprendices, brillos y sombras de un<>s con otr<>s, si, con mil y un matices…”, reflexiona Macaco sobre el buen querer.

Y se dirige a todos desde su propia experiencia: “No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, que me tengo más a mano, y me conozco mejor, pero si te ves reflejado, si prefieres las preguntas y respuestas moldeables a las verdades absolutas, sino quieres algo grande…, si me quieres acompañar, pasear un rato a mi lado, ¡pues qué bien! Aquí, para ti y para mí: Quiéreme bien”.

letra de 'quiéreme bien' No quiero que me quieras por encima de todo Ni a pesar de todo, solo quiero que me quieras Que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien No quiero que me quieras, contra viento y marea Ni por nada, ni por lo que sea solo quiero que me quieras Que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni que me eches de menos Ni que me eches de más Y cundo estés, sentir que estás solo quiero que me quieras Que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni por ti mataría Ni para toda la vida solo quiero que me quieras Que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni tus labios son de mi boca Ni a ti nadie te toca Ni estás porque toca Quiéreme bien Quiérete bien Ni corazón partido Ni dime dónde has ido Ni sin tu amor estoy perdido Quiéreme bien Quiérete bien Ni el amor es ciego Sino, mejor hasta luego El corazón no quiere duelos El corazón no quiere duelos Quiéreme bien Quiérete bien Ni por ti me corto las venas Ni amas más por cargar más penas Ni por miedo ni porque quizás te pierdo Para mal acompañada Mejor me voy a dedo El amor pesa ni se aguanta ni es una presa No te quedes si te espanta No hay cazador Ni presa Ni con acuse de recibo ni Un valle de lagrimas Ni me censuras Ni me prohíbo Salgamos a ventilar las almas Ni en el altar del reproche Ni por bodas tu duermes aquí, todas las noches Ni cállate, sube al coche Ni soy tuya por un anillo o una noche Ni irse es de cobardes Si duele, vete No tardes Porque los corazones No necesitan tatuajes Solo verdades Y los enlaces son nudos y prisioneras de tu Porque querer bien no necesita Escudos, ni cuentos de hadas Ni a tus espaldas siempre hay una salida y entrada Ni a tus espaldas siempre hay una salida y entrada

La primera de varias colaboraciones que se vienen en este disco y que iremos conociendo poco a poco.