Un bulto en el pecho ha tenido preocupada a Nagore Robles en los últimos tiempos

Nagore Robles es una montaña rusa de emociones. Pasa de una ruptura sentimental a la confirmación de un nuevo proyecto profesional de un momento a otro. Baila conmigo es el dating show en el que no será colaboradora sino presentadora y todavía tiene por delante la recta final de Secret Story. Está claro que ha encontrado su hueco en Mediaset.

Pero no todo es tan bueno en su vida. De hecho, ha habido algo que no le ha hecho disfrutar todo lo que debiera de las buenas noticias que ha tenido últimamente. Había una preocupación que le rondaba la cabeza.

Ahora que ha despejado todas las dudas que tenía al respecto, ha querido compartirlo con sus seguidores y no tiene que ver con su ex, ni con su trabajo, es algo más importante y que es complicado de manejar: la salud.

El susto de Nagore

“He estado durante un par de meses con dolor en un pecho, debido a un bultito duro que me estaba incordiando. Todo está bien”, informaba a la vez que tranquilizaba a sus seguidores.

Se ha hecho las pruebas pertinentes para descartar cualquier problema serio de salud. “Me ha dado rabia reconocer que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo. No me volverá a pasar”, admitía. Y no será porque cada vez no hay más campañas de concienciación respecto a estos temas.

Y teniendo en cuenta la experiencia por la que ha pasado en este tiempo, no ha dudado en compartir un consejo para todas: “Aquí os aconsejo que nos hagamos pruebas con mayor frecuencia para comprobar que estamos sanas y salvas”.

Nagore Robles comparte el motivo que le tenía preocupada. / @nagore_robles / Instagram

Ahora sí, sospechas fuera, puede centrarse en ese nuevo proyecto en el que le acompañarán Álvaro Boix y Lucía Sánchez. Este nuevo Mujeres y Hombres y Viceversa tiene pinta de que nos dejará una nueva cantera de concursantes de reality.