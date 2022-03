‘Secret Story 2’ anuncia a sus cinco finalistas oficiales, acortando drásticamente el reality

Secret Story 2 está a días de acabarse, le sorprenda a quien le sorprenda. El reality desvelaba que en su décima gala tendría nada más y nada menos que dos expulsiones -la segunda no tendría que ver con el segundo nominado de la semana pasada-, dejando así a cinco nombres que se convertirían directamente en finalistas.

Aunque antes de eso, hubo una votación para nominarse entre compañeros. Sorprendió que tanto Cora como Carlos se nominasen cada uno respectivamente, mientras que preferían alzar a compañeros como Rafa. De esas nominaciones, justo quedaron sin salir a la palestra los dos primeros, mientras que los otros se enfrentaron a la desconocida para ellos nominación express.

Durante 25 minutos, el público pudo votar entre Adrián, Marta, Rafa y Sara. El público lo tuvo muy claro, pues en apenas ese rato sumaron más de 260.000 votos. Tras la marcha de la expulsada, todos los restantes se proclamaban como los finalistas de esta edición de Secret Story. Y son los siguientes:

Adrián, Carlos, Cora, Rafa y Marta son los finalistas de Secret Story 2, y parece que todos tienen posibilidad de ganar, ya sea por unas razones u otras. Sus fans al menos ya se podrán centrar exclusivamente en ellos, pues como en la edición anterior el sistema de votación ha cambiado para elegir al concursante favorito para ganar, no para ser expulsado.

Todos ellos recibían la noticia con una broma de Carlos Sobera: Carlos creyó que iba a ser expulsade, mientras que a Adrián le hicieron creer que todos habían visto indicios de una infelidad a Marta con Cora. Aunque todo fueron confusiones y quizá alguna que otra risa escondida -el presentador les pidió que no dijesen nada a los que entrasen sin saber su nueva condición en el programa-, luego todo cambió. Y es que, aunque parecían todos muy distintos, la celebración fue la misma al enterarse de que ya eran finalistas del concurso.

Sea como sea, lo cierto es que Telecinco no ha dado información sobre cuándo será la gran final. Aunque tal y como se ha visto en la última gala, es evidente que no tardarán en hacerla: podría ser incluso el próximo jueves 31 de marzo. El domingo de momento se espera un programa que no presentará Toñi Moreno, y que se centrará en los tuits de los seguidores del programa para los últimos concursantes del mismo.