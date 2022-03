Los Principales de Elton John: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Son 50 canciones de o con Elton John las que han estado en la lista de los Principales a lo largo de los años, habiendo alcanzado 8 de ellas el nº1. La vigencia de las composiciones del pianista y cantante inglés queda de manifiesto con el hecho de que alcanzó su último nº1 en la lista a finales del pasado año 2021, en colaboración con la estrella del pop actual Dua Lipa, habiendo transcurrido 45 años desde la primera vez que alcanzó la cima en la radio española. Curiosamente, también fue un dueto, en aquella ocasión con Kiki Dee y el recordado Don't Go Breaking My Heart, nº1 en Los 40 Principales desde el 4 de diciembre del 76 y durante dos semanas.

Junto a esos 8 exitazos, recordamos todos los singles que sonaron en los Principales, muchas de ellas contando con la colaboración de otras destacadas voces y otras tocando el piano o participando en la composición. Entre estos nombres de oro que han hecho equipo con Sir Elton, recordemos a Eric Clapton, a Aretha Franklin, al grupo, también británico, Blue, o a Cliff Richards.

Aunque si hay que hacer mención especial a algún tándem interpretativo Eltoniano, ese sería el que conformó con el añorado George Michael. Su directo de Don't Let The Sun Go Down On Me, que llegó al puesto nº8 en febrero del 92 supuso una nueva y exitosa vida para esta épica canción, casi 20 años después de haber sido publicada. Wrap Her Up, en 1985, ya estaba cantada a medias con el líder de Wham!, pero lo que no todo el mundo sabe es que otro de los hits del dúo que lideraba George Michael, The Edge of Heaven, cuenta con el piano de Elton como invitado.

Otras apariciones ocultas de John son las que hizo en la composición del más reciente I Don't Feel Like Dancin' de Scissors Sisters en 2006, además con un aire de piano muy reconocible, y también en otra pieza con míticas notas de piano, Delilah de Tom Jones. Aunque en este caso, dice la leyenda que Elton lo que aportó fueron los coros del estribillo de este hit boomer del 68.

Otra prueba de la buena sintonía que Elton ha tenido con otras grandes figuras de la música son sus interpretaciones en vivo junto a estrellas como Eminem o Axl Rose, y su cover de los Beatles I Saw Her Standing There, que se registró en vivo en el neoyorquino Madison Square Garden en 1974, y en el que contó con el mismísimo John Lennon. Esa fusión increíble sonó en Los Principales a principios del 81.

Recuerda que puedes escuchar muchas más playlists en la app de LOS40 Classic, donde además encontrarás contenidos exclusivos de tus artistas favoritos.