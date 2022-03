La polémica sobre Karol G, De La Ghetto, Cris MJ y Ryan Castro sobre la colaboración que iban a lanzar

La escena de la música urbana está agitada. Y es que este jueves 24 de marzo iba a ver la luz el remix de Una Noche En Medellín de Cris MJ, pero la polémica en la que se han visto envueltos sus protagonistas ha provocado la cancelación de su estreno.

Todo comenzó cuando De La Ghetto, que iba a formar parte de la canción, declaró en redes sociales que le "habían bajado" del remix. El artista chileno le respondió entonces que esto no era cosa suya, sino de "las grandes ligas". Pero no todo quedó ahí.

Todos se preguntaban por qué estaban intentando dejar a De La Ghetto fuera de esta canción y entonces dieron con el nombre de Karol G, que también iba a participar. Los rumores apuntaban a que supuestamente la colombiana no habría aceptado que otros artistas también estuvieran en el proyecto. Esto ha llegado a oídos de la intérprete de Bichota, que no ha dudado en compartir un comunicado en las redes sociales.

"Familia. Con respecto al lanzamiento del tema Una Noche En Medellín, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artsitas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié. Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento", declaraba, entre otras cosas, la artista.

Karol G retira su participación en el remix de “Una Noche En Medellín” pic.twitter.com/08sTedCirC — Central Latino (@CentralLatino) March 24, 2022

Y es que al parecer, la compañía de Cris MJ estaba barajando la posibilidad de realizar varios remixes. Supuestamente, no habrían avisado a los demás. No obstante, al menos el de Karol G con De La Ghetto, Cris MJ y Ryan Castro no va a ver la luz. Con respecto a este último se sabe poco, ya que no se ha pronunciado al respecto.

Lo cierto es que esta polémica está repleta de luces y sombras e informaciones sin aclarar ni confirmar. ¿Quién o quiénes son los verdaderos culpables de este malentendido? ¿Se animarán a lanzar la colaboración en un futuro? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que la música debe prevalecer por encima de las polémicas. Y tú, ¿qué opinas?