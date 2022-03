Conmovedoras palabras de Alba Carrillo para despedirse de una de las personas más importantes de su vida

Las últimas horas no han sido fáciles para Alba Carrillo que ha tenido que hacer frente a una despedida y eso es algo que no todo el mundo sabe afrontar de igual manera. “No me gustan las despedidas. Son inevitables, pero me angustian. De siempre. Cuando era pequeña, siempre lloraba cuando mis primas se iban. Me encantan las bienvenidas y odio los ‘adiós’”, confesaba en sus redes sociales.

Pero hay despedidas inevitables y le ha tocado pasar por una de ellas. “Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio… genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida”, se lamentaba.

“Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante”, añadía sobre cómo se siente en estos duros momentos para ella.

Los abuelos como referente

Los abuelos son referentes para muchos y tener que despedirse de ellos no es fácil. “Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van. Por carambolas del destino, despido a una abuela, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra. Sin duda, será un día marcado en mi calendario con tinta de melancolía”, explicaba sobre esta triste casualidad.

“Pienso hablar contigo, Eloísa, como hago con mis otros abuelos y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre, aunque no estén. Tus comidas, tu ilusión por volver a trotar por tu Almería natal, la canción de las gaviotas, el dolor inhumano ante la pérdida de un hijo adolescente pero las ganas de vivir y el no salir de casa sin las uñas pintadas y bien “maqueada”, esas cosas me dejas, junto con miles de recuerdos y tu impronta en la mitad de mis genes”, enumeraba sobre las cosas bonitas que se queda de ella.

La familia es uno de los pilares de Alba y de ahí que la foto que haya querido compartir junto a estas palabras sea la de su abuela con su hijo. “Creo que hay gente que no sabe a dónde va porque no valora de dónde viene. Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida. He tenido la suerte de tenerlos muy diversos, que me han aportado cosas maravillosas y todos buenísimos. Valoro tantísimo a mis abuelos y a mis padres y amo tanto a mi hijo que siento una enorme suerte por ser parte de esta cadena de vida de la que soy parte”, admitía.

“Siempre he sido una suertuda. Gracias a la vida por todo lo que he vivido y que nadie me podrá quitar. Te quiero, abuela Eloísa. Abrazo con mi alma tu suave piel que no olvidaré.❤️”, concluía este conmovedor texto de despedida.

Su ex y padre de su hijo, Fonsi Nieto, ha sido uno de los que ha querido compartir un corazón roto por la noticia. “❤️❤️❤️ Un abrazo grande. Gracias por escoger y usar tan bien las palabras para contar esto”, expresaba Roy Galán.