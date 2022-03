Maluma dirige su primer videoclip: ‘Mojando Asientos’ con Feid

Maluma es uno de esos artistas que siempre suenan en las fiestas. Y es que sus canciones han conquistado a millones de personas en todo el mundo, que además han llegado con unos ritmos a los que cualquiera bailaría. Pues bien. Papi Juancho ha vuelto.

El colombiano ha presentado Mojando Asientos, su colaboración con su compatriota Feid. El tema habla de una historia de desamor en la que confiesan cuánto echan de menos a la persona que ocupó sus corazones. Una historia con la que sin duda muchos se van a sentir identificados.

Pero eso no es todo. Mojando Asientos llega con un videoclip dirigido por el propio Maluma, siendo este el primero de su carrera como director. Lo hace con su compañía Royalty Films, que pretende dar cabida a talentos colombianos dentro de esta rama artística. Los co-directores han sido Cesar 'TES' Pimienta y Rayner Alba 'PHRAA'.

El vídeo musical está repleto de imágenes de lo más creativas y sensuales. Los movimientos de un caballo, la delicadeza de una joven y el disfrute de ambos artistas, uno bajo la luz del sol y otro en un coche, son algunos de los protagonistas de este proyecto.

"Estoy feliz de lanzar mi propia productora Royalty Films, que creará vídeos para mi musica y mi fundación así como otros proyectos incluyendo a otros artistas. Royalty Films ha sido un sueño que queríamos cumplir y ahora tenemos la experiencia y el talento de casa y estoy feliz de colaborar con TES y PHRAA, que me conocen muy bien y creen en mi visión. Me siento agradecido con todos los directores con los que he trabajado en el pasado, de quienes he aprendido mucho y han sido una inspiración: Harold Jimenez de 36 Grados, Jessy Terrero, Carlos Perez, Nuno Gómez y Fernando Lugo", asegura el colombiano.

Mojando Asientos ha sido producida por The Rude Boyz y co-escrita por Maluma, Feid, Andrés Uribe Marín y The Rude Boyz, y formará parte del próximo álbum del artista que verá la luz este año.

Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de estos dos protagonistas?