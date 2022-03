Natalia Lacunza lanza 'Muchas cosas', el tercer adelanto de su primer disco

Natalia Lacunza estrena este 25 de marzo Muchas cosas, el tercer single de su primer disco del que por el momento desconocemos el nombre. Lo hace además, acompañado de un videoclip y después del lanzamiento de sus dos primeros sencillos: Cuestión de suerte y Todo lamento.

En este caso, la cantante se pone en las manos del director Héctor Herce y Kabiria Producciones para entregarnos un vídeo dividido en dos planos secuencia donde la cantante interactúa brevemente con diferentes personas de un vecindario: recogiendo una maleta con ropa desperdigada por el suelo, ofreciendo unas muletas o interactuando con una persona mayor mientras en el fondo diferentes personajes intercambian escenas de amor cotidianas.

Todo ello mientras asistimos a un pop sintético y relajado donde Natalia Lacunza parace reflexionar sobre su propia vida y su autoconcepto en versos como "quizá no supe darme cuenta de que estaba empezando a derrotarme, muchas cosas pendientes en la mesa a las que no quiero ni enfrentarme", o "sigo siendo igual, todavía no encuentro la manera de cambiar".

Además, para este nuevo tema a vuelto a colaborar con el productor musical Pau Riutort, que es el encargado de producir todo su nuevo trabajo discográfico, un profesional para el que pedía dos premios Grammy a través de su Instagram Stories y que es sin duda uno de los responsables de que podamos corear canciones tan románticas como Cuestión de suerte, donde se describe la intensidad de los primeros amores y la fortuna de haber experimentado esos sentimientos o temas como Todo lamento, donde la cantante reflexiona sobre una decepción amorosa que venía anunciada desde el principio de la relación y de la que ahora parece arrepentirse.

Las primeras fechas de conciertos

Sin cuestionar si estas canciones o no tienen una base biográfica en la vida de la cantante, lo que sí que sabemos es que podremos escuchar a la de Pamplona en concierto muy pronto, pues sus primeras fechas confirmadas están a la vuelta de la esquina con una parada en Málaga el 1 de abril y otra en Sevilla el 2 de abril, donde presentará la mayoría de canciones que ha preparado para este nuevo álbum que saldrá a la luz a lo largo de este 2022.