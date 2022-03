Lennis Rodríguez y Omar Montes se unen en la sensualidad de ‘Aunque no te pueda ver’: ¡Mira el vídeo!

Los fans de Lennis Rodríguez están de celebración. La dominicana ha sacado un nuevo tema para convertirse en uno de los temazos del 2022. Así que para conseguirlo ha unido fuerzas con la esencia de Omar Montes (que no es la primera vez que lo hace) y con la producción de Chus Santana para lanzar Aunque no te pueda ver.

La canción es otro adelanto del nuevo EP de Lennis: Punto y Aparte/Serendipia. De esta forma, la dominicana-española nos enamora con un tema sensual y que hace que la química entre los protagonistas sea muy real. Así es como Lennis y Omar nos hace bailar gracias a la base pegadiza de la canción y sus sonidos puramente urbanos.

Aunque no te pueda ver es el single que cierra el EP de cuatro canciones de la intérprete de Querer es Poder y se unen a las demás ya estrenadas: Bucle, Mírame a la cara y La Canción X (Reclamo). Aquí podremos escuchar a una Lennis más popera, pero sin olvidar su esencia urbana que hizo posible varios hits como Diablita Remix, Cucu, Te Sale o Trukitos.

Sobre su videoclip

Sin embargo, el sencillo no llega solo, sino que viene acompañado de un videoclip de lo más innovador, divertido y sensual. Para ello, han contado con la dirección de Alex Terrero y han apostado por una escenografía colorida que destaca el romance entre los protagonistas. Y que, sin duda, al ver la película nos da ganas de bailar.

"Amantes de una noche como mis ojos ven la lluvia caer. Te haces que no me conoces, pero no puedes quitar mi nombre de tu piel", canta Rodríguez al principio de la canción. Está claro que la canción sirve para poder dedicársela a esa personita especial que lo tiene todo.

De momento, tendremos que seguir disfrutando de lo nuevo de Lennis, aunque muchos fans no podrán sacarse de la cabeza Diablita Remix, que fue lanzada en 2021 y donde también Omar Montes colabora. Y a ti, ¿te gusta lo nuevo de Lennis Rodríguez?