Entrevistamos por primera vez a Olivia Rodrigo: ¿Por qué no viene a España con el SOUR Tour?

Ser una de las estrellas revelación del último año te mantiene la agenda ocupada, por eso entendemos que Olivia Rodrigo no se hubiese parado a charlar con LOS40… ¡Hasta ahora! La artista ha estrenado este 25 de marzo su documental driving home 2 u: a SOUR film en Disney+, y por ello, ha citado a varios medios internacionales para contestar a varias preguntas.

Olivia ha respondido desde el estudio a muchas preguntas, aunque con todas ellas nos ha dejado conocerla un poquito más. Desde qué ha supuesto la composición de su disco debut SOUR para ella a cómo le ha afectado la fama teniendo esa repercusión mundial antes de los 18 años. A todo ha contestado con una sonrisa y sin abandonar sus características expresiones, contando que el lanzamiento ha sido algo muy importante en su vida -aunque no más que ver con que aceptación tan grande se ha recibido-, y que el hecho de haber estudiado en casa le ha dado una perspectiva diferente sobre la vida como para sobrellevar ahora la fama.

Se ha atrevido incluso a dar un consejo a los que quieren empezar a librarse una carrera dentro de la música, que no es otro que escribir lo que a ellos les guste sin tratar de satisfacer a otros. Además, ha confesado que todo el proceso de composición de SOUR no ha sido agotador, sino catártico. Ya no le preocupa el significado de sus temas, sino que solo está esperando al momento de irse de gira para ver cómo reciben las canciones en directo los fans que tengan la oportunidad de ir.

Olivia Rodrigo durante su entrevista para LOS40. / LOS40

Y precisamente sobre ese tour que prepara ha sido una de nuestras preguntas: ¿Por qué no pasa por España con él? Cuando anunció las fechas, todos los fans españoles de la artista que llevan ya meses cantando en bucle temas como good 4 u o drivers license se quedaron con las ganas de que pasase por nuestro país. Pero no hay que preocuparse, porque es algo que ella ya ha pensado.

Al tratarse de su primer tour, la cantante lo ha hecho en un formato más reducido de lugares y fechas. Hay que tener en cuenta que la música en directo aún se está recuperando, por lo que una gira de esa magnitud es un primer paso a tener en cuenta de cara al futuro. Además, ella lo dice muy claro: "Definitivamente llegará pronto".

Aunque haya que esperar un poco más para cantar brutal en directo con ella, está claro que la estadounidense tiene muchas ganas de visitar España. Y estamos seguros que cuando lo haga, querrá volver. De momento, tocará ver driving home 2 u para saber cómo le ha ido a la artista en el año más loco -y especial- de su vida; y el primero de una gran carrera artística que seguro que sigue sorprendiendo.

driving home 2 u: a SOUR film ya está disponible en Disney+.