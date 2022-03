Nadie puede con Ana Mena, que mantiene ‘Música ligera’ en el Nº1 de la lista

Música ligera se ha convertido este sábado en la primera canción que este 2022 suma dos semanas consecutivas en el número uno de la lista de LOS40. Tacones rojos, de Sebastián Yatra, lo ha sido tres veces, pero no consecutivas. Un nuevo hito en la carrera de Ana Mena, a la que no pueden estar saliéndole mejor las cosas este año, tras su participación en el Festival de Sanremo, la publicación de Cuando la noche arriba —la versión en castellano del tema que interpretó en el mítico certamen italiano— y el haber demostrado que para ella no hay barreras musicales en su colaboración con el grupo indie Dorian (No dejes que pase el tiempo) publicada esta misma semana. Por si faltaba algo para corroborar su gran momento, todas las miradas están puestas en su confirmada actuación en la próxima edición de LOS40 Primavera Pop.

Ana Mena - Musica Ligera

Además, la malagueña mantiene su doblete en la lista, ya que Me quedo, con Nil Moliner, se sitúa esta semana en el #14. Música ligera es la quinta canción de Ana que logra ser número uno de LOS40, una proeza para una artista que pese a su juventud es una ilustre veterana (con siete años apareció en el programa Menuda noche, de Canal Sur, a los 12 encarnó a Marisol en la serie biográfica sobre su paisana Pepa Flores y con 13 se dejó ver en la película La piel que habito, de Pedro Almodóvar). Dentro de nada volveremos a disfrutar de sus dotes interpretativas en la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix. No cabe duda de que cada día que pasa, más crece su merecida popularidad. ¡Enhorabuena!