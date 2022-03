El fenómeno ‘Gangnam Style’ de PSY regresa 10 años después gracias a TikTok

PSY, el rapero surcoreano hizo historia cuando lanzó Gangnam Style en 2012. Imposible olvidarnos de "el fenómeno Gangnam Style", ya que la canción no solo consiguió encabezar la lista musical de Corea del Sur, sino que rompió el récord de los vídeos más vistos en YouTube a nivel mundial (sin tener en cuenta las visitas del mismo en canales no oficiales). Ahora, en pleno 2022, el tema cuenta con más de 4 mil millones de reproducciones en la plataforma y millones y millones de me gustas. Pero eso no es todo. 10 años después parece que regresa a nuestras vidas gracias a Tiktok.

Pero, ¿cómo empezó todo? Hay que recordar que la canción llegó por primera vez a nuestras vidas un 15 de julio de 2012. El rapero y productor surcoreano PSY (Park Jae-sang) ya era conocido por sus vídeos humorísticos y actuaciones teatrales antes de convertirse en famoso a nivel internacional. Pero su tema Gangnam Style cautivó a millones de fans y fue así como se convirtió en un fenómeno de Internet, especialmente por su videoclip: llegó a superar la cifra de las 1 000 000 000 de visualizaciones en la plataforma solo los primeros cinco días de estrenarse. En 2017 fue superado por See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

"Oppa Gangnam Style"

Y es que no es para menos. El videoclip es una ironía al significado de su título, ya que Gangnam Style significa coloquialmente "estilo de vida lujoso" en la ciudad de Gangnam, al sur de Seúl. Sin embargo, el cantante se muestra en diferentes zonas que no son para nada lujosas. Además, PSY enamoró con el mítico baile del sencillo, el 'baile del caballo', y el que ha bailado varios famosos: Britney Spears, Lionel Messi, Madonna, Cristiano Ronaldo y Barack Obama, entre otros.

Sin duda, el tema fue un éxito comercial brutal. PSY se colocó en primera posición en la lista Billboard nada más estrenarse la canción y la revista Rolling Stone colocó la canción en el puesto 25 de las 50 mejores canciones del 2012. Además, en noviembre de ese mismo año el artista ganó el premio a "mejor video" de los MTV Europe Music Awards. Está claro que el 2012 fue la etapa dorada del músico, aunque también consiguió otros éxitos con Gentleman en 2013 y Daddy en 2015.

10 años después vuelve a sonar

Pero 10 años después el "fenómeno Gangnam Style" vuelve a sonar gracias a TikTok y lo hace en una nueva versión gracias al productor Steve Lacy. Pese a que la canción original es divertida, los usuarios se han apropiado del remix para ponerla de fondo mientras cuentan situaciones surrealistas (y otras incluso traumáticas).

No sabemos si muchas de las historias que se narran en los vídeos son reales, pero si lo fuesen ya estarían cumpliendo con la misma diversión del tema. Y es que de nuevo la red social nos demuestra qué tan poderosa es que es capaz de hacer que regresen temazos que se han quedado en el olvido. Eso es lo bonito, hacer que las nuevas generaciones las escuchen y se enganchen tanto como nosotros lo hicimos con Gangnam Style en 2012.