Daddy Yankee: Las canciones más famosas de la leyenda del reggaetón

Daddy Yankee ha anunciado su retirada de la música después de 32 años de carrera y lo ha hecho con un emocional vídeo en el que sorprendía con el lanzamiento de un nuevo disco: Legendaddy. Este álbum llegará también con una gira colosal, que tristemente no pasará por España .

Sus canciones son himnos para el público y tiene éxitos que han superado el billón de reproducciones en YouTube. Sin embargo, y por raro que parezca, Gasolina no es uno de ellos.

1. Despacito

Despacito, en colaboración con Luis Fonsi, revolucionó el verano de 2017, aunque fue lanzada en enero de ese mismo año. Consiguió ser número 1 en más de 80 países y su videoclip cuenta con 7790 millones de reproducciones. Los dos artistas puertorriqueños se llevaron cuatro Grammy Latinos a Mejor canción, Mejor grabación, Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor vídeo musical. El éxito de la canción fue tal que se versionó en diferentes idiomas y hasta Justin Bieber se quiso sumar, participando en la versión en inglés, que tampoco dejó indiferente a nadie.

Con más de siete billones en su contador, Despacito es una de las canciones más escuchadas de la historia de la música.

2. Con calma

El inicio del 2019 estuvo marcado por Con calma, en colaboración el canadiense Snow. La canción es un remake de un tema del propio Snow llamado The Informer de 1993, el cual también fue un éxito en su momento. Con Calma cuenta con 2459 millones de reproducciones en YouTube, siendo la segunda canción del puertorriqueño más escuchada en la plataforma. Se convirtió en número 1 en 15 países, además de entrar en el top 10 de 11 más.

En abril de 2019, lanzó Con calma Remix en la que colaboró no solo con Snow, sino con Katy Perry, abriéndose mucho más al mercado anglo con este tema.

3. China

China es otro éxito del verano, pero de 2019. Es una canción de Anuel AA en colaboración con Daddy Yankee, además de Karol G, Ozuna y JBalvin. Un tema repleto de talento de la música urbana. Es la tercera canción más reproducida en YouTube del puertorriqueño, con 1847 millones, pero la primera de Anuel AA.

Es una fusión de It Wasn`t Me, de Shaggy, y de Ella me levantó, del propio Daddy Yankee. Un éxito en países de habla hispana donde se colocó como número 1 incluyendo España, además de encabezar la lista de Billboard Hot Latin Songs.

4. Dura

Dura es una canción algo más antigua que China o Con calma. Fue lanzada en enero de 2018 y pertenece a su álbum El Disco Duro. El tema cuenta con 1813 millones de reproducciones en YouTube, así como discos de platino en países como España, Estados Unidos o México, o una nominación a los prestigiosos Video Music Awards.

Como es habitual, Daddy Yankee lanzó también un remix de la canción acompañado de Bad Bunny, Becky G y Natti Natasha.

5. Shaky Shaky

Este pegadizo tema fue lanzado en 2016 como single de su álbum El disco duro. Cuenta actualmente con 1611 millones de reproducciones y con certificaciones de números 1 en las listas Billboard Hot Latin Songs y Tropical Songs. Nicky Jam y Plan B colaboraron en el remix de Shaky Shaky, el cual se estrenó en octubre de 2016.

6. Andas en mi cabeza

Para hablar de Andas en mi cabeza también hay que remontarse a 2016. El dúo venezolano Chino y Nacho lanzó este tema junto a Daddy Yankee, convirtiéndose en el vídeo en español más visto en una semana con alrededor de 13 millones de reproducciones. Actualmente, cuenta con 1617 millones. La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos les concedió el certificado de platino, al igual que lo consiguió en España.

7. Limbo

El último tema que entra dentro del top de canciones más reproducidas de Daddy Yankee en YouTube es Limbo. Este éxito es uno de los clásicos junto a Gasolina, la cual no entra dentro de las canciones más escuchadas en la plataforma. Fue lanzado en octubre de 2012, manteniendo ese sonido del antiguo reggaeton, para formar parte del disco del artista, Prestige. Logró coronarse en lo alto de las listas más importantes de Billboard Latin Songs y Latin Pop Song, y actualmente se mantiene con 1180 millones de reproducciones en YouTube.

En 2013, Daddy Yankee sacó el remix de esta canción junto a Wisin & Yandel.