Aitana y sus Números 1 en LOS40

Aitana es una de las cantantes españolas con más potencial de los últimos años. En tan solo cinco años de carrera, la catalana ha conseguido que sus temas y discos estén en lo más alto de las listas de ventas, llenar recintos como el Wizink Center o el Palau Sant Jordi, y ser una de las mujeres más influyentes del panorama nacional. En LOS40 no ha sido menos y 12 de sus temas han sido Números 1 en la Lista de LOS40, la más importante de la radio española.

1. Lo Malo

Lo Malo era uno de los temas candidatos a representar a España en Eurovision 2018. Aitana y Ana Guerra fueron las elegidas para interpretar esta canción con una letra empoderada y un ritmo bailable. El público decidió que no fueran a Lisboa como representantes españolas, pero no significó que dejaron el tema en el olvido. Consiguió ser número 1 en las listas de ventas españolas tan solo unos días después de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción en ocupar ese puesto desde 2016. Posteriormente, logró ser quíntuple disco de platino en España, además de diversos certificados en Latinoamérica. En la Lista de LOS40 lograron ser número 1 el 7 de abril de 2018, comunicándoles la noticia el propio Tony Aguilar en directo.

2. Teléfono

Teléfono es la carta de presentación de la carrera en solitario de Aitana. El primer tema que lanzó la catalana como parte de su primer disco, Trailer. Consiguió ser número 1 en las listas de ventas durante seis semanas consecutivas, llevándose consigo discos de oro y platino. Teléfono fue la antesala de lo que iba a convertirse Aitana en poco tiempo. Su éxito fue tal que grabó un remix de la canción junto a Lele Pons. El número 1 en LOS40 llegó el 27 de octubre de 2018, siendo su primera posición en solitario.

3. Vas a quedarte

Vas a quedarte es, probablemente, una de las canciones más bonitas y sentimentales que tiene la artista. Lanzada junto a su primer trabajo de estudio, Trailer, se coronó como el segundo single en solitario de la catalana. Logró ser el mejor debut de la historia en Spotify España, en 2018. No era de extrañar que consiguiera ser, de nuevo, número 1 en las listas de ventas, así como discos de oro y platino. Tony Aguilar anunció el número 1 en Del 40 al 1 el 16 de febrero de 2019.

4. Presiento

Presiento es la primera colaboración, fuera de Operación Triunfo, de Aitana. El tema es del grupo colombiano, Morat, quien quiso colaborar con ella para poner voz a la mitad de la canción. Se convirtió en el single con el debut más fuerte en España, consiguiendo discos de platino en España y México. Se coronó en lo más alto de la Lista de LOS40 el 6 de julio de 2019.

5. Me Quedo

Me Quedo tenía la fórmula perfecta para estar en lo más alto. Aitana colaboró con Lola índigo para este tema, perteneciente a Spoiler, la reedición de su primer trabajo. Una colaboración que gustó al público no solo por su melodía y letra, sino por la primera colaboración de dos excompañeras de Operación Triunfo 2017. Me Quedo fue parte del éxito de Spoiler y consiguió otro número 1 en las listas de ventas, siendo disco de oro. Aitana y Lola Índigo consiguieron ser número 1 en Del 40 al 1 es 21 de diciembre de 2019.

6. +

+ es uno de los temas más importantes de la carrera de Aitana. Esta colaboración con Cali y el Dandee fue lanzada antes de finalizar el 2019 siendo todo un éxito los primeros días de su lanzamiento, convirtiéndose en el mejor debut histórico en España con discos de oro y platino. Una balada que tiene la esencia de ambos artistas, ese toque pop de la catalana y lo urbano de los colombianos. En LOS40, + llegó al número 1 el 28 de marzo de 2020, tan solo tres meses después de su lanzamiento.

7. Si tú la quieres

Si tú la quieres es un tema de David Bisbal en colaboración con Aitana, presente en el séptimo disco del almeriense: En Tus Planes. Fue lanzado en pleno confinamiento con un videoclip casero en colaboración con el público, quienes mandaron vídeos cantando el tema para formar parte de la pieza y como homenaje a los médicos y enfermeros españoles por su labor durante la pandemia de la COVID-19. Consiguió 10 millones de visualizaciones la primera semana de lanzamiento y dos discos de platino. Varios meses después del confinamiento, el 18 de julio de 2020, fue número 1 en la Lista de LOS40.

8. Más de lo que aposté

Más de lo que aposté es la segunda colaboración entre Aitana y el grupo Morat. Con ella, se demostró la gran conexión que tienen los artistas en una canción fresca y diferente a Presiento. Se creó como parte del próximo disco que lanzaría la catalana, 11 razones, y fue número 1 en las listas de ventas españolas. El 20 de noviembre de 2020, Más de lo que aposté fue número 1 en LOS40.

9. 11 razones

11 razones es la canción que da nombre a su segundo álbum de estudio, el cual le ha llevado a lo más alto de la industria musical española. El tema, junto al resto del álbum, tiene un sonido diferente a las canciones que se escuchaban de Aitana. El pop rock y la estética de los años 2000s llevaron al éxito no solo a 11 razones como canción, sino también como álbum siendo número 1 en las las listas ventas la semana de su lanzamiento, acompañado de discos de platino. El primer día de mayo de 2020, 11 razones fue el elegido para ser número 1 en la lista de LOS40, convirtiéndose en el noveno single de Aitana en conseguirlo.

10. Mon Amour Remix

Mon Amour es un tema original del cantante Zzoilo, una de las revelaciones españolas. La canción, con su buen rollo, comenzaba a ser un éxito, sobre todo, en TikTok y Zzoilo quiso colaborar con Aitana para seguir llevándola a lo más alto. Así fue, logró ser número 1 de ventas, incluso entrar en la lista Billboard Global 200, con discos de platino bajo el brazo. Como no podría ser de otra manera, también fue Número 1 en LOS40, concretamente, el 25 de septiembre de 2021.

11. Berlín

Berlín es otro éxito de Aitana, no solo musical sino también en los challenges de TikTok, donde cientos de usuarios bailan el tema con una coreografía exclusiva. Es un tema que se desmarca del pop rock de 11 razones, pero que consigue unos ritmos urbanos potentes para que sea todo un hit. Con Berlín, Aitana no logró su debut más alto, pero siguió en la estela de no parar de sonar en ningún lado. Además, también tiene un disco de platino que se suma a las decenas que conserva la catalana. A punto de finalizar el 2021, concretamente el 18 de diciembre, Aitana logró ser número 1 en Del 40 al 1.

12. Formentera

Formentera es el último éxito de Aitana en colaboración con Nicki Nicole, una de las promesas de la música urbana. La catalana se refirió al tema como "la mejor canción de mi carrera", aunque el público tiene una opinión diversa respecto a ello. Lo que es innegable es que Formentera es otro hit y no solo a nivel nacional. Con ese pop electrónico y con una colaboración potente consiguió estar entre las mejores canciones de la lista de ventas en España e incluso en el número 76 de la lista Billboard Argentina Hot 100. Como era esperable, la canción ya cuenta con disco de oro y platino.

Formentera es la última canción de Aitana que ha liderado la lista de LOS40 y es la número 12, convirtiéndose en una de las mujeres con más éxitos liderando este ranking. Hace un par de semanas, consiguió el número 1.

Aitana es la princesa del pop español. Una artista completa capaz de hacer de una canción un éxito. Por eso, nadie pone en duda que con futuros temas alcanzará de nuevo el número 1 de la lista más importante de la radio musical española.