Entrevista a Andrew Shouldice (Finji): “Visualmente Tunic es muy diferente a como comenzó siendo”

Tunic ha sido uno de los videojuegos más sorprendentes que nos han llegado en este mes de marzo. Detrás de este título está el estudio independiente Finji que ha estado trabajando en su desarrollo en los últimos 7 años. Con Andrew Shouldice a la cabeza, este pequeño estudio por fin ha visto recompensado su trabajo aunque el resultado es diferente a cuando todo empezó: "Visualmente Tunic es muy diferente de sus inicios".

LOS40: ¿Cómo se le ocurrió la idea para hacer este juego?

Andrew Shouldice: Tunic está inspirado en un montón de cosas diferentes. Durante un largo tiempo, quise hacer un juego centrado en la exploración y el misterio, pero no sabía como sería. Cuando empecé a experimentar con la iluminación y la perspectiva isométrica, las dos ideas se juntaron.

¿Qué pueden esperar los jugadores de Tunic?

Tunic es un juego de acción y aventuras isométrico sobre un diminuto zorro en un mundo enorme, donde exploras ruinas, combates monstruos y encuentras secretos. Se te va a dar una breve dirección de hacia donde dirigirte pero te encontrarás en un extenso mundo que descubrir. Encontrarás armas y herramientas que te ayudarán en el camino, así como páginas del manual de instrucciones del juego. Las páginas no son sólo coleccionables sino que contienen información útil como consejos, secretos y mapas.

¿Cuál es la historia detrás del zorro?

En el juego, la historia del zorro es tu historia, la del jugador. Así como el pequeño zorro, os despertaréis en una playa sin demasiada idea de hacia donde ir, los jugadores empezarán a jugar sin demasiado conocimiento, más allá del hecho de que hay tesorores extraños ahí afuera que tendrás que encontrar.

La historia de la creación del zorro es mundana. Cuando empecé a trabajar en el juego, mis habilidades de modelaje en 3d no eran especialmente buenas. No había ninguna manera de poder hacer una aproximación razonable a un personaje real, así que una suerte de animal tenía sentido. No estoy seguro exactamente por qué un zorro se me pasó por la cabeza, pero parecía una elección obvia con el tiempo. Yo no sé demasiado sobre los zorros pero en mi imaginación se suelen meter en un montón de problemas, lo cual tenía sentido para Tunic.

Andrew Shouldice, desarrollador de Tunic / ICO Partners

¿A qué desafíos te enfrentaste durante el desarrollo del juego y cuanto tiempo invertiste en él?

Llevo trabajando en Tunic desde 2015 y ha habido muchos desafíos durante el proceso. Para mí, los desafíos más importantes fueron todas las cosas externas al desarrollo del juego. Cosas como la negociación de contratos, contratar colaboradores, incluso planear, la configuración de los servidores y mucho más. Afortunadamente pude colaborar con Finji, quienes tienen muchísima más experiencia en esta suerte de cosas.

Otros desafíos incluían aprender algunas lecciones sobre diseño de juegos. Aunque es divertido atreverse con grandes ideas y diseños, la implementación a escala es algo enmarañado. Incluso si una idea es buena (y probablemente no lo sea), fácilmente implementada (y probablemente no lo sea) y simple de probar (y probablemente no lo sea) tomar esa idea para integrarla técnicamente, mecánicamente, lógicamente, a nivel narrativo, etc, es muy desafiante. Pero por encima de todo esto, saber cuando algo es suficientemente bueno es una habilidad importante cuando se trata de montar un juego.

Después de todos estos años, ¿ha cambiado mucho Tunic a como esperabas que fuera en el inicio?

Sí y no. Visualmente es muy diferente de cómo era al inicio. Cuando estaba construyendo los prototipos iniciales, tuve que decidir que el bajo poligonaje (Low Poly) y texturas mínimas (Minimal Texture) era el camino a seguir. Un problema con esto fue crear un mundo consistente visualmente en ruinas fue muy difícil: las partes que no están en ruinas parecen demasiado limpias y el escombro es demasiado escandaloso. Con el paso de los años el estilo visual se ha refinado para tener incluso una mayor fijación del detalle, mientras se mantiene la estética geométrica en bloque.

Emocionalmente, creo que lo hemos administrado bien para conseguir el objetivo y mantenernos fieles a la visión original. Hacer un juego sobre misterios es complicado, porque después de todos estos años, no queda ningún misterio en Tunic para mí. Se puede sentir mucho más como si se hubiera extraviado el camino. De cualquier manera, cuando probamos el juego, los jugadores lo pillarán. Esas sensaciones de sorpresa y descubrimiento para que las descubra la gente son de lo que más extremadamente orgulloso me siento.

La historia de Tunic

Explora un reino plagado de leyendas olvidadas, poderes ancestrales y feroces monstruos en Tunic, un juego de acción isométrico sobre un pequeño zorro que emprende una gran aventura. Abandonado en una playa misteriosa y armado solo con tu propia curiosidad, deberás enfrentarte a bestias colosales, reunir extraños y poderosos objetos y desvelar secretos perdidos en el tiempo.

Dicen las historias que hay un gran tesoro oculto en algún lugar de este reino. ¿Estará quizá más allá de la puerta dorada? ¿O en algún lugar en lo más profundo de la tierra? Hay quien habla de un palacio sobre las nubes y de seres ancestrales con un poder increíble. ¿Qué encontrarás? Durante tus viajes, irás reconstruyendo el manual de instrucciones del juego. Página a página, desvelarás mapas, consejos, técnicas especiales y los más profundos secretos. Si descubres todos y cada uno de ellos, tal vez ocurra algo...

Sumérgete de lleno en un combate tan técnico como variado. ¡Esquiva, bloquea, defiéndete y ataca! Aprende a conquistar a un amplio elenco de monstruos, pequeños y grandes, y encuentra nuevos y útiles objetos para ayudarte en tu camino. Explora un mundo hostil e intrincadamente conectado de bosques sombríos, extensas ruinas y catacumbas laberínticas.

Lucha contra poderosos monstruos en las entrañas de la tierra, sobre las nubes y en lugares aún más extraños. Reúne las páginas que faltan del manual, plagadas de consejos y originales ilustraciones a todo color. Descubre tesoros ocultos que te ayudarán en tu camino. Saca a la luz reliquias secretas, técnicas secretas, rompecabezas secretos y... ¡es que hay muchos secretos!