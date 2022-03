Maribel Verdú habla de los Harvey Weinstein españoles: “El día que esto salga”

En 1992, Belle Époque se convirtió en la segunda película española en ganar un Oscar. Por eso, Lo de Évole celebró su 30 aniversario reuniendo en su programa a Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca, Ariadna Gil y Fernando Trueba.

Las protagonistas del film y el director recordaron cómo vivieron la "libertad" de esa película mientras la rodaban y el éxito que tuvo una vez estrenada. Además de señalar cómo les cambió la vida a cada uno de ellos.

Pero Jordi Évole, al tener a cuatro de las mayores actrices de nuestro país delante, quiso saber si en España no ha explotado el 'Me too' porque no ha pasado: "Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70", respondió el cineasta pero Verdú le corrigió.

"Existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión y tú lo sabes porque te lo he explicado", empezó señalando. "A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio. Claro que hay nombres, ¡madre mía el día que esto salga!", exclamó.

Para poner un ejemplo, Verdú recordó que cuando ella hizo una película, el director ya había apalabrado una portada de ella y al no aceptarla la vetó hasta en diez películas más. Y subrayó que eso es cosa del pasado y del presente, porque aún continúa ocurriendo.

Mientras, Penélope habló del 'Me too' en Estados Unidos. "Yo trabajé con él (Harvey Weinstein) y aunque no me pasó a mí, le ha pasado a algunas amigas mías. Algunas por miedo no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz y es como si me hubiera pasado a mí también", zanjó.