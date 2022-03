Premios Oscar 2022: Así ha sido la particular versión de ‘No se habla de Bruno’ con Becky G y Luis Fonsi

Al contrario de lo que quería la abuela de los Madrigal, el mundo entero no solo ha hablado de Bruno, sino que ha cantado el tema que le dedican en Encanto hasta romper el propio récord de Disney. La canción ha sido todo un éxito en Estados Unidos, razón de sobra para llevarla hasta los Premios Oscar 2022.

Pero ojo, no como nominada. El equipo de la película decidió meses antes de ver el éxito de este curioso chachachá enviar a la Academia Dos Oruguitas, de Sebastián Yatra, y no se arrepienten de ello. Y aunque finalmente el colombiano no se haya hecho con el premio, Encanto sí que tuvo dos de sus canciones interpretadas en directo en el escenario de los Oscar.

La primera fue la nominada, mientras que la segunda casi era una petición popular. El We don't talk about Bruno, con estrellas invitadas incluidas. No te pierdas cómo fue la actuación a continuación:

El reparto de #Encanto interpreta por primera vez en directo 'No se habla de Bruno' (We Don't Talk About Bruno). Con Becky G, Megan Thee Stallion y Luis Fonsi. 🌺💖 #Oscars pic.twitter.com/bMsquPZfQm — Pablo J. Nieto (@pablonesflis) March 28, 2022

Aunque con un inicio algo atropellado -que de hecho, recuerda muy ligeramente a aquel Libre que interpretaron Cristina Castaño, Jedet y Bebe en los Goya de este mismo año-, la canción pasa a ser otra totalmente distinta después de la incorporación de la rapera Megan Thee Stallion. Tras ella, se recupera el ritmo normal de la canción y todo se convierte en una explosión de color y música, tal y como la película de Encanto muestra en casi todo su metraje.

Ahí entran dos de las voces latinas del momento: Becky G y Luis Fonsi también ponen voz al tema, aunque dos de los nombres más celebrados han sido los de los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo. Ellos, que ponen voz en la película original, también han estado presentes en la actuación… Y parece ser de lo poco que ha gustado a la audiencia de los premios.

Encanto, premiada

Haya salido como haya salido la actuación, lo cierto es que Disney ha conseguido lo que quería: apuntarse otro Oscar a su extensísima lista gracias a Encanto en la categoría de Mejor Película de Animación. Aunque gran parte del público quería que ganase Los Mitchells contra las máquinas, finalmente Disney se ha impuesto a la producción de Netflix y Sony. Un duelo de familias que, aunque cueste creer, nadie tenía del todo claro cómo iba a terminar.

Sebastián Yatra, en cambio, no ha corrido la misma suerte. Su tema competía directamente contra otras propuestas muy fuertes como Beyoncé y su Be Alive de El Método Williams o el No time to die de Billie Eilish y Finneas O'Connell para la última película homónina de James Bond. El premio ha sido para ellos, aunque a Sebastián Yatra ya no le puede quitar nadie poder decir orgulloso que ha actuado en los Premios Oscar con una audiencia millonaria.