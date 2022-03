La fascinación de Michael Jackson por las chaquetas militares: ¿Cuál era su favorita?

Michael Jackson no quería vestir como los demás. Al revés. Pretendía que los demás le copiaran. Se esforzaba en que la imagen que proyectaba le representara, que fuera su segunda piel, la de alguien singular y único. Y hay un tipo de prenda que realmente se convirtió en su principal seña de identidad: las chaquetas de estilo militar. De todas las que lució, hay una en especial que es su favorita.

"No quiero vestirme como los demás"

"Quiero que me copien todos los diseñadores de moda del mundo. No quiero vestirme como los demás. Quiero impulsar mi propia individualidad; mi imagen debe representarme". Era la máxima de Michael Jackson. Y por eso, cuando terminaba de grabar un álbum, centraba toda su energía creativa en sus vídeos, en sus conciertos… se involucraba al máximo en sus atuendos y empezaba a esbozar sus ideas: "Mi vestuario debe ser tan interesante colgado sobre una percha como sobre mí", decía.

Y con esa premisa en mente, contrató a Michael Bush y a Dennis Tompkins. Ambos fueron los diseñadores personales del vestuario de Michael durante 25 años. "Su vestuario tenía que actuar sobre el escenario como él lo hacía" decía Bush en la revista Rolling Stone. "Tenía que ser como su segunda piel – una forma de arte que acentuara tanto su estilo bailando como el ritmo de la música".

Su fascinación por las chaquetas militares

En el libro 'King of Style: Dressing Michael Jackson' (2012), Michael Bush analiza al detalle sus cinco lustros de trabajo para su cliente 'superstar' y amigo. El famoso diseñador (que también trabajó para Elizabeth Taylor o Britney Spears) destaca que fueron las chaquetas de inspiración militar, las que terminaron por convertirse en la seña de identidad del 'Rey del Pop'. De ahí que la portada de su obra, sea una chaqueta militar.

A Michael Jackson le fascinaban los uniformes ajustados y una de sus citas preferidas proceden nada menos que de Napoleón Bonaparte: "es con semejantes adornos con los que los hombres son liderados". El famoso militar y estadista francés dijo estas palabras aludiendo a la importancia de las medallas que regalaba a sus soldados. "Esto realmente complacía a sus fans femeninas" declaró Bush en Rolling Stone. "¿A quién no le gusta un hombre vestido de uniforme?".

Michael Jackson, durante una actuación en 1996 para el Sultan de Brunei. / Bill Nation/Sygma via Getty Images

Michael trasladó al pop los uniformes militares

Michael fue más allá. Creó su propio estilo militar y cubrió de bordados dorados, armaduras o diamantes resplandecientes los atuendos guerreros. Trasladó los uniformes militares al pop.

Le apasionaba la herencia británica y la historia militar europea. Cuando salía de gira por Europa, visitaba castillos y ciudades antiguas y se sentía hipnotizado con los retratos de la realeza y de los mandos militares históricos. Lo absorbía todo: el glamour, las medallas y condecoraciones, el brillo y la ostentación. Le fascinaba. Para crear sus trajes, cuenta Michael, "Dennis y yo estudiamos a los monarcas y la historia militar europea, observamos en particular a uno de reyes más notables, el Rey Enrique VIII de Inglaterra. Y ahí estaban ellos. Perlas. Cosidas a las ropas del rey, relucientes collares… Las perlas estaban adosadas a las ropas. Había algo irónico aquí, por supuesto, ya que Michael era conocido como el Rey del Pop".

"La favorita de todas las que jamás se puso Michael"

Las chaquetas militares de Michael Jackson se cuentan por docenas. Sobre todo negras y rojas, pero también azules y blancas. Había una que Michael prefería por encima de todas las demás: "Esta era la prenda favorita de todas las que jamás se puso Michael". Bush se refería a la chaqueta blanca con perlas que lució el 24 de febrero de 1993 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Cuando su hermana Janet le entregó el Grammy a la Leyenda. "Era una chaqueta adornada con perlas fuertemente apretadas en líneas rígidas, como si las perlas permanecieran en posición de firmes, como un escuadrón de soldados", recordaba Bush.

Las chaquetas militares de Michael Jackson se cuentan por docenas. Sobre todo negras y rojas, pero también azules y blancas

"Cuando Dennis y yo hicimos esta pieza, llevábamos siete años siendo sus estilistas exclusivos. Era el año 1991, y Michael se estaba preparando para asistir a la 64ª edición de los Premios de la Academia. Me llamó y me dijo 'Bush, voy a ir con Madonna a los Oscars. Descubre qué vestido se va a poner'. Yo le contesté, 'Michael, ninguna mujer divulgaría jamás lo que se va a poner en los Oscars. No hay manera de que lo descubramos'. Pero él insistió, 'Sé que tú puedes hacerlo por mí'. Click".

Michael Jackson sostiene su Grammy a Leyenda en los Grammy de 1993. La chaqueta que escogió aquel día simula la de un unifrome militar pero los detalles están elaborados con perlas. / Miranda Shen/Fotos International/Getty Images

"La respuesta es corta: opulencia"

Inmediatamente empezaron a llamar a cualquiera que pudiera tener alguna pista. Era una posibilidad remota, "pero Michael no creía en lo imposible". Los modistos supieron que Bob Mackie estaba haciendo un vestido blanco con perlas para la 'ambición rubia'. "No era mucho, pero era mejor que nada", escribe Michael Bush. Dennis diseñó dos chaquetas: una tradicional sin botones y otra de estilo militar. Ambas con perlas y canutillos. "Cuando faltaba una semana llevé ambos bocetos al estudio de Michael y los extendí sobre la mesa de mezclas. Él los miró y tranquilamente dijo, 'Bush ¿puedo quedarme con las dos?'. 'Dios mío', pensé '¡tenemos solo una semana para hacer, no una, sino dos chaquetas!'. Por supuesto Michael, respondí".

Jackson eligió la chaqueta tradicional para los Oscars. "Esta es mejor para hoy". Y señalando la militar dijo "este será mi traje de los Grammy, Bush. Guárdalo". De los cientos de piezas que los diseñadores crearon para Michael a lo largo de 25 años, ¿qué es lo que hizo que esta chaqueta en particular fuera su favorita?. Hay una explicación: "El corte de la chaqueta no era único. En realidad, era el corte militar clásico - corta hasta la cintura, amplia de espaldas y charreteras. La respuesta es corta: opulencia".