Malú desvela nuevos detalles sobre su Mil Batallas Tour: “Va a ser más Malú que nunca”

No queda nada para que Malú vuelva a los escenarios. La estrella española lleva tres años sin reunirse con su público. Su última gira, Oxígeno Tour, tuvo que ser cancelada debido a que la cantante sufrió una rotura de ligamentos en los ensayos. Ahora, Malú vuelve con más fuerza que nunca con su Mil Batallas Tour.

Para presentar esta gira, que va de la mano de Cadena Dial, Malú ha acudido este sábado, 26 de abril, a Dial Tal Cual. La estrella española se ha reunido con Patricia Imaz y Rafa Cano en los estudios para charlar sobre todo lo que tiene preparado. Y es que cada vez está más cerca la primera fecha: el 12 de mayo en el WiZink Center de Madrid.

“Estoy muy emocionada. Cuando me doy cuenta de que no queda nada, digo qué emoción y ya me empiezo a acojonar”, dice Malú entre risas. Además, la cantante ha desvelado algunos detalles sobre lo que van a ver sus maluleros:

“Yo estoy creando todo ese show y como piense en todo lo que me queda no puedo seguir haciéndolo de la emoción. Es la primera vez que estoy yendo más lenta que nunca. Es que me apetece hacer alto totalmente diferente. Llevo mucho tiempo sin subirme a un escenario y a la hora de ponerme allí va a ser diferente. Lo gordo ya está hecho, pero queda toda la parte interesante. Estamos en ello”

La sinopsis del concierto

Malú, que sabe crear hype, no ha querido dar muchos detalles. Pero, para contentar a sus fans, ha dado una breve sinopsis sobre lo que se van a encontrar:

“Va a ver un show brutal. Dinámico, divertido, agresivo y rock’n roll. Más Malú que nunca. Yo soy una sinopsis tal cual”.

Además, la cantante ha revelado algunos detalles sobre cómo deberán acudir los asistentes: “Yo iría bien cómodo de pies, buen desodorante para subir los brazos y pañuelos, por si acaso”.

Malú también ha desvelado cómo se siente con respecto a su vuelta a los escenarios: “El hecho de volver a subirme a un escenario...no sé cómo explicarlo. Es verdad que yo ya me muero de la emoción. Yo muero en el escenario, es mi habitat y donde estoy feliz. Voy a volver a reencontrarme con él”.

Seguro que Malú deja a sus fans sin palabras en este nuevo show. Y es que hay muchas ganas de ver a la jefa en el escenario.