Los piratas vuelven en One Piece Odyssey

One Piece Odyssey es un nuevo juego de rol que transporta a los jugadores al mundo fantástico de One Piece. Durante su viaje, los piratas de Sombrero de Paja, capitaneada por Monkey D. Luffy, se ve consumida por una gran tormenta marina y varada en una isla misteriosa en el ojo de dicha tormenta.

Acabarán separados unos de otros en ese paraje natural, con el Thousand Sunny completamente destrozado, así que a nuestra tripulación no le quedará otra que partir en una nueva aventura repleta de entornos maravillosos, poderosos enemigos y encuentros extraños con los isleños.

¡Los jugadores tendrán que ayudar a Luffy y a los miembros de su tripulación a volver a zarpar cuando antes! Tanto Adio, que es el nuevo personaje original del juego, como los monstruos que habitan el juego fueron diseñados en colaboración con Eiichiro Oda, el autor de One Piece.

Bandai Namco Europa, empresa líder en la publicación y desarrollo de videojuegos, ha anunciado hoy One Piece Odysey, un nuevo juego de rol con combates por turnos ambientado en el universo de One Piece que cuenta con una historia original y nuevos personajes que fueron creados bajo la atenta supervisión del mismísimo creador de la serie, Eiichiro Oda.

El juego fue revelado durante una retransmisión especial de One Piece, se lanzará en conmemoración del 25 aniversario del manga original y será una historia canónica que ofrecerá todo el humor y la química del anime. Y, además de contar con la participación del maestro Oda, también estarán todos los actores de doblaje originales de la versión japonesa. One Piece Odyssey está siendo desarrollado por ILCA Inc. y su lanzamiento está previsto para 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Una tormenta, un naufragio, una isla misteriosa.



¡Espera lo inesperado en tu próxima aventura con los piratas de Sombrero de Paja!



ONE PIECE ODYSSEY llegará a PS5/ PS4, Xbox Series X|S y PC en 2022.



⚓ https://t.co/7eQVbfXkIG#ONEPIECEODYSSEY #ONEPIECE pic.twitter.com/8DtjTg2q0w — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) March 28, 2022

Katsuaki Tsuzuki, productor de Bandai Namco Entertainment Inc., ha declarado: "Estamos encatados de poder participar en la celebración del 25 aniversario de One Piece con el lanzamiento de One Piece Odyssey. Hemos unido fuerzas con Ilca y hemos colaborado con Eiichiro Oda para crear una gran aventura que afectará al mundo de One Piece y que esperamos que supere con creces las expectativas de los jugadores".

Una de las franquicias más queridas para millones de jugadores repartidos por todo el mundo en diferentes plataformas regresa a la actualidad con una nueva y esperadísima entrega.