Alice Merton: “No estaba preparada para compartir mi disco en 2021”

En 2015, el nombre de Alice Merton empezó a sonar por todos lados. Su canción debut No Roots se convirtió en un auténtico hit. Y es que no había sitio en el mundo donde no sonase este temazo, llegando a colarse en los principales charts mundiales.

Dos años después, Alice lanzó su primer disco Mint. Un álbum donde la alemana demostraba la increíble capacidad que tenía para hacer pop. Un trabajo que le abrió las puertas de la industria y que demostró que Alice tenía un don para hacernos cantar.

Ahora, cuando han pasado tres años desde aquel lanzamiento, Alice se encuentra inmersa en el lanzamiento de su próximo disco. De hecho, ya hemos podido escuchar los primeros singles: Vertigo, Hero, Island y Same Team. ¡Y son una auténtica fantasía!

Para hablar sobre esta nueva etapa, Alice se ha sentado a charlar con nuestra compañera Cris Regatero. La artista nos ha desvelado por qué está apostando por un popo más oscuro:

“Creo que es solo un período más oscuro. No me apetecía escribir algo súper alegre, aunque siga haciendo canciones con ritmo. Para mí toda la experiencia del 2020, 2021… Empecé a escribirlo en 2019 y no fueron buenos años para mí. Mi reflejo en la música son mis emociones y por lo que paso es lo que vais a escuchar, desde la oscuridad”.

Además, estos tres años entre disco y disco están perfectamente justificados. Y es que la cantante ha querido tomarse su tiempo para pulir el álbum:

“Yo escribo todo sola así que me supone mucho tiempo terminar y volver a revisar una canción, escribir otras cinco que luego no usas… es un proceso largo y no estaba preparada para compartirlo en 2021. 2022 es un año mejor para mí”.

Sobre el enorme éxito de No Roots

Pero tener un single debut tan exitoso tiene sus consecuencias. Sobre todo a la hora de sacar nueva música. ¿Siente Alice presión por igualar aquel éxito?

“A veces… pero siento que No Roots fue solo la presentación para saber quién era y no tenía ni idea de que la canción fuese a despegar de la manera en la que lo hizo”, ha contestado la artista.

Además, Alice ha hablado sobre las expectativas que muchas veces tiene la industria musical sobre las artistas femeninas:

“Diría que hay más expectativas sobre la mujer, por ejemplo, en cómo es nuestra apariencia o por cómo debemos actuar en el escenario. Creo que con los hombres hay menos respuesta negativa, menos expectativas sobre cómo debería ser, cómo deberían mostrarse y eso creo como mujer”.

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!