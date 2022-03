‘Maestros de la Costura 5’: Dos aprendices rechazan hacer una prueba por motivos éticos y estalla la polémica

Maestros de la Costura 5 afrontaba en el comienzo del sexto programa su prueba más importante. El concurso ofreció el mandil dorado -ese complemento que asegura la inmunidad en la siguiente prueba de expulsión-, aunque lo hizo con una temática muy controvertida: las pieles.

El material fue el gran protagonista de la prueba por la inmunidad, algo que no gustó a Caterina. Desde que vio los retales de pies adornando los talleres, la aprendiz empezó a sospechar que tendrían que trabajar con ellas y se negó tajantemente a participar en la prueba. Fue sobre todo por un maniquí tapado por una tela, el cual sospechaba que iba vestido íntegramente con piel, aunque solo se trataba del mandil dorado.

Aun así, no quiso participar en la prueba e incluso se puso a llorar al conocer los detalles del material propuesto. Quiso ser fiel a sus principios y a su estilo de vida vegano, por lo que acabó echándose a un lado y dejando participar al resto de sus compañeros. Eso sí, Isabel se sumó a su protesta porque colabora activamente con asociaciones animalistas; además de tampoco consumir productos de origen animal.



"Esta prueba es un conflicto con mi ética y me siento un poco incómoda" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/BHBmdZyYI8 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2022

De este modo, solo Lluis, Eduardo, Judith, Pablo y Lily afrontaban la prueba. La última de ellos fue duramente criticada por también tener una dieta vegana -según ella, pues también consume pescado y huevos, entre otros alimentos- pero aun así decidir afrontar la prueba. Acabó siendo una de las mejores, y María Escoté salió en su defensa después de que Caterina pusiese en duda su posición respecto al tema.

Finalmente, era Lluis el que se hacía con el mandil dorado, aunque no se tuvo que enfrentar igualmente a la eliminación gracias a la victoria de su equipo en la prueba de exteriores. Sin embargo, lo llamativo de toda la prueba fue que las redes se siguieron centrando un buen rato después en el debate: ¿Era ético poner esa temática en una prueba tan decisiva para los concursantes?

La polémica en las redes

Los usuarios en redes no dudaron en opinar al respecto según empezó la prueba. Eso sí, no todo fue a una opinión mayoritaria, pues los comentarios se dividían entre los que ensalzaban a las concursantes por haber tomado la decisión de no participar en la prueba y los que pedían su expulsión directa por no atenerse a las reglas del programa. Algunos ejemplos:

Bastante triste que las diseñadoras invitadas sigan diciendo super orgullosas, que sus prendas son sostenibles porque usan pieles de animales que se iban a tirar en fin #MaestrosDeLaCostura — Zøe🌸 (@ImZoe_Simpson) March 29, 2022

habria q informarse un poco y saber que la piel sintetica contamina mas q la piel animal si estais en contra d contaminar y sois tan eticos aplicadlo a todo!!! #MaestrosDeLaCostura — lucia (@luciagarcia_exe) March 29, 2022

que guarrada el mandil dorado en una prueba como esta #MaestrosDeLaCostura — pau 🫧 (@torrehadehe) March 29, 2022