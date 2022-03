Hardwell regresa y anuncia su gira mundial: parará en Madrid e Ibiza

Los fans de Hardwell están de celebración. Sin duda, es uno de los Dj más cotizados de la música electrónica. Varios de sus temazos como Power, Everytime We Touch, Bella Ciao o Unity se han convertido en la banda sonora de millones y millones de fans. Sin embargo, en septiembre de 2018 el productor anunció su retirada "indefinida" el pasado 7 de septiembre de 2018. Ahora, en pleno 2022, el neerlandés nos trae novedades.

Y es que Hardwell regresa a los escenarios. Eso es. Tras 4 años de su retirada para ocuparse de su vida privada, el Dj vuelve a la música y para celebrarlo anuncia una nueva gira mundial: Rebels Never Die. Esta noticia ha causado mucha alegría entre su fandom, quien ya ha comentado que no se perderán este gran acontecimiento.

¡Pero eso no es todo! El intérprete ha publicado el cartel de su tour en redes sociales y por lo que podemos ver... ¡Hardwell estará en España dos veces! Así es. Parará el próximo 14 de agosto en Ibiza (la sala Ushuaia) y el 5 de noviembre en Madrid (Ifema). Sin duda, sus fanáticos españoles no han podido contenerse la alegría y no han dudado en compartirla en su publicación.

"Bienvenido, Rey"

La reacción del público ha sido muy positiva y, por supuesto, les ha pillado por sorpresa. En la mayoría de los comentarios se puede leer un "Bienvenido, Rey". Está claro que el neerlandés regresa más fuerte que nunca y es que después de tanto tiempo, se nota que ha aprovechado su descanso para organizar este futuro momentazo.

De momento, no sabemos si con esta gira querrá anunciar nueva música, tendremos que esperar para comprobarlo. Pero lo que sí se conoce con certeza es que el Dj nos hará bailar con mucha energía en el próximo verano. Y tú, ¿te vas a perder su gira Rebels Never Die?