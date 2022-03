Milky Chance nos habla sobre Rosalía, C. Tangana y el disco que está por llegar en 2022

Milky Chance son un dúo alemán de música pop y alternativa que se ha convertido en más de una ocasión en el alma de tus fiestas. Lo creas o no, has escuchado sus canciones más de lo que imaginas. De hecho, si te sumerges en los ritmos de Stolen Dance te trasladas inmediatamente a esa reunión con amigos que no tuvo fin.

Ahora nuestros protagonistas están manos a la obra con un nuevo álbum que aún no tiene fecha de estreno pero del que ya hemos podido escuchar algún avance. Uno de ellos es Synchronize, su último sencillo. De él nos han hablado en una entrevista, aunque no han sido los únicos protagonistas.

Pregunta (P): Hola, chicos. Gracias por atendernos y enhorabuena por Synchronize. Lo primero de todo, ¿cómo nace la canción?

Respuesta (R): (Clemens) Estábamos en el estudio en Berlín el año pasado trabajando con otros dos chicos, con DECCO. Tuvimos un par de sesiones en el estudio. El punto de partida de esta canción se basa en dos partes de guitarras de los 60s y su transición a un beat más seco con toques de sintetizadores. Nos encantó esta combinación de estas dos partes. Musicalmente esa fue la principal inspiración. En cuanto a la letra, la idea y la inspiración fue ese sentimiento de tener una conexión muy fuerte con alguien más y de estar en ese momento, teniendo todas estas emociones, ahondando en ellas, y también olvidándonos de lo que pasa alrededor de nosotros. Algo así, que también fue una inspiración para el videoclip que grabamos.

P: Synchronize habla del amor. Para vosotros, ¿es el amor importante en la música?

R: (Philipp) Creo que el amor es importante para cualquier cosa. Y creo que la música es amor, así que sí.

P: Hablemos del videoclip. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Tenéis alguna anécdota?

R: (Philipp) Lo empezamos muy pronto, creo que hace un par de meses. Estábamos pensando en alguna sinergia que destacase lo que Clemens ha dicho. Estás tan capturado por un momento y una intensidad hacia alguien o algo que te olvidas de todo lo que te rodea. Estábamos buscando una sinergia en la que fuese obvio que te estás olvidando, ignorando qué está pasando. Así que pensamos en el mundo viniéndose abajo, alguna escena post-apocalíptica en la que hubiese algo destructivo y peligroso, porque normalmente si algo te asusta, le prestarías atención. Intentamos usar eso. También le pusimos un poco de humor porque la transición de la que habla Clemens de los sonidos de los 60s a los sonidos dance, creo que cuando suena el drop, tiene un sentimiento de bailar y que nos hace bailar, así que queríamos incluir el baile. Todo eso con un gran director con el que trabajamos de Inglaterra y Barcelona. Trajo esa rave apocalíptica y hippie. Esa fiesta de baile mientras el mundo se cae porque un gran cometa está a punto de colisionar.

P: Traéis nuevos sonidos con esta canción, pero también escuchamos una combinación musical en Colorado. ¿Escucharemos nuevos sonidos de Milky Chance pronto?

R: Definitivamente. El disco, que se va a publicar este año, tendrá nuevos sonidos que creo que como Milky Chance aún no hemos presentado mucho, porque durante la pandemia y, en general, durante los últimos años hemos tenido más tiempo que en años anteriores, y más espacio. Creo que hemos tenido un gran progreso interno y también como músicos. Trabajamos mucho, y también trabajamos con personas diferentes, así que definitivamente creo que habrá nuevos sonidos.

P: ¿Qué nos podéis contar de este nuevo álbum?

R: (Clemens) Estarán otras personas incluidas. Aún no tenemos fecha pero intentamos darnos prisa. Estamos a punto de terminarlo. O sea, no hay fecha exacta aún pero estaría genial si saliera pronto. Quizás en verano o algo así.

El disco, que se va a publicar este año, tendrá nuevos sonidos que creo que como Milky Chance aún no hemos presentado mucho.

P: Hablemos de Rosalía porque hicisteis una cover de La Noche de Anoche, su canción con Bad Bunny. ¿Cómo acaban dos chicos alemanes haciendo una versión de este tema?

R: (Clemens) El mundo entero está escuchando artistas como Rosalía. Así que... Aparte de eso, descubrimos a Rosalía hace muhco tiempo, con su primer álbum Los Ángeles. Ya nos inspiraba por aquel entonces y pensamos que ella molaba.

(Philipp) Y sí, como ha dicho Clemens. Cualquier persona la escucha. Es una de las mayores artistas ahora mismo. Es una gran canción. Es muy divertido jugar con ella. Y también creo que es muy guay que [La Noche de Anoche] no tenga una letra en inglés. Son en español. Eso fue algo guay y divertido de hacer.

P: Acaba de lanzar MOTOMAMI. ¿Lo habéis escuchado ya?

R: (Clemens) Lo escuchamos ayer en el coche. Condujimos a Venice Beach, a Malibu. Estamos en Los Ángeles ahora mismo. Lo escuchamos en el coche.

(Philipp) Me gusta Candy y esa con sonidos muy old school con melodías súper bonitas. Lo hemos escuchamos una vez. No nos sabemos los títulos por ahora.

(Clemens) Hay muy buena música ahí. Es muy diverso. Lo que más nos gusta es que ella... en su primer álbum, Los Ángeles, puedes escuchar más de flamenco, música tradicional española. Y ahora ella está combinando el reggaeton nuevo, pop, sonidos electrónicos con este fondo tradicional. Lo hace de una forma muy única y muy guay.

P: ¿Habéis estado escuchando a otro artista español?

R: (Philipp) También me gusta C.Tangana. Creo que es de Madrid. Lo hemos hablado recientemente, que también hace lo mismo. Es muy bueno combinando música tradicional española en un contexto pop.

Milky Chance: "El mundo entero está escuchando artistas como Rosalía" / Anthony Molina

P: Sois muy conscientes del problema del cambio climático. Tenéis vuestro proyecto Milky Change para promover la conciencia sobre el medioambiente. ¿Creéis que los artistas pueden ayudar a salvar el mundo?

R: (Philipp) Creo que estamos todos preocupados, o deberíamos estarlo. Creo que no se trata de nosotros salvando el mundo. No necesitamos salvar el mundo. Necesitamos salvar nuestro espacio para poder vivir en él. Porque el mundo está bien sin nosotros. Tenemos que entender lo que tenemos que hacer o tenemos que cambiar eso. Podemos vivir en la Tierra y la Tierra nos dejará vivir en ella. Creo que la música es una herramienta muy importante para hacernos sentir o entender en un nivel emocional que necesitamos cambiar. Porque creo que es muy difícil cambiar como humanos, ya que somos muy imperfectos. Así que espero y creo que la música sea una herramienta para ayudar.

P: ¿A qué nuevos retos os estáis enfrentando este año?

R: (Philipp) Este año tenemos que terminar un álbum. Creo que es el reto más importante al que nos enfrentamos. Porque lo queremos publicar pero también queremos que esté genial. No quieres correr pero tiene que hacerse.