Así es el nuevo PlayStation Plus que llegará en junio con más de 700 juegos y nuevas ventajas

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha confirmado que en junio tendrá lugar la fusión de los servicios de suscripción PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que brindará a jugadores de todo el mundo más opciones mediante tres niveles de suscripción con el objetivo de ofrecer contenido selecto de alta calidad con una amplia variedad de juegos.

Existirán tres niveles de suscripción

PlayStation Plus Essential que incluirá las mismas ventajas que ofrece PlayStation®Plus actualmente (dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al multijugador online).

La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel. Los precios* del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio de PlayStation Plus (9 euros al mes, 25 al trimestre, 60 al año)

PlayStation Plus Extra incluirá todas las ventajas del nivel Essential y añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En este nivel, los juegos son descargables. Los precios de este servicio son de 14 euros al mes, 40 al trimestre y 100 al año

Un PlayStation Plus completamente nuevo se lanzará en junio con 3 opciones flexibles de suscripción.



PlayStation Plus Premium incluirá todas las ventajas de los niveles Essential y Extra. Añade hasta 340 juegos más, incluidos títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube, un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP.

La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos. Los precios serán de 17 euros al mes, 50 al trimestre y 120 al año.

Con el lanzamiento del nuevo servicio PlayStation Plus, PlayStation Now se integrará en el nuevo PlayStation Plus y dejará de estar disponible como servicio independiente. Las suscripciones de los usuarios de PlayStation Now se migrarán al nivel PlayStation Plus Premium sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio cuando se le aplicará la nueva tarifa correspondiente. Los usuarios de ambos servicios, PlayStation Plus y PlayStation Now migrarán a un único servicio que será al nivel PlayStation Plus Premium. En el caso de solo tener activo PlayStation Plus se mantendrá en el servicio PlayStation Plus Essential.

Así ha expresado Jim Ryan, presidente y CEO de SIE, este cambio en los servicios de suscripción de PlayStation: "Basándonos en más de 25 años de experiencia en la innovación para el mundo de los videojuegos, este cambio en nuestros servicios de suscripción subraya nuestro esfuerzo continuo por adaptar nuestro negocio de servicios en red a las preferencias de nuestros usuarios. Con el nuevo PlayStation Plus, buscamos ofrecer un servicio de suscripción de juegos atractivo con contenido selecto de nuestro exclusivo equipo de PlayStation Studios y nuestros desarrolladores asociados externos. El nuevo y mejorado PlayStation Plus permitirá a nuestros fans descubrir y disfrutar con más contenido que nunca, así como fortalecer su conexión con la comunidad de PlayStation a través de experiencias compartidas".