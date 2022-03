Dani Fernández: “El día que salió el disco fue agridulce porque perdí a la persona más especial de mi vida”

Dani Fernández está recogiendo los éxitos de Entre las dudas y el azar. Su nuevo álbum ya está en el mercado y sus canciones ya forman parte de la banda sonora de sus fieles seguidores. Para hablar sobre el disco y uno de los momentos más difíciles de su vida, el artista ha charlado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Su disco, número 1

"Como salía la reedición de C. Tangana me hice a la idea de que íbamos a quedar en el top 3. Hice el disco que más me gusta y lo hice con toda la ilusión. No me esperaba que fuera a ser número 1. Me enorgullezco del trabajo de mis productores y de toda la gente que ha puesto su granito de arena para sacar Entre las dudas y el azar".

La pérdida de su abuelo

"Mi abuelo era muy importante en mi familia. Allí donde esté le mandamos mucha fuerza y yo, sobre todo, le mando mucha música. La semana del lanzamiento del disco fue muy difícil para mí porque él se estaba marchando y estaba bastante mal en el hospital. Se marchó un día antes del lanzamiento. Fue todo muy agridulce porque me llegaban críticas muy bonitas del álbum, pero había perdido a la persona más especial de mi vida".

'Grace' con Miss Caffeina

"Tengo mucho cariño a Miss Caffeina. Es un grupo que tiene mucha personalidad y a la hora de trabajar con ellos me dí cuenta que conectábamos más de lo que pensábamos. Cuando les pedí unirse al tema de Grace me dieron toda la facilidad del mundo y eso es muy bonito también".

Videoclip oficial de 'Dile a los demás'

El grupo de su vida

"Supersubmarina es la banda de mi vida. Es la banda con la que he crecido, la que más me ha acompañado en mi vida privada. Les quise hacer este homenaje. Al principio tenía dudas de si sacarla o no, pero me flipa. Lo que no me pueden quitar nunca es la verdad y haber llorado en el estudio cantando este tema".

El éxito de 'Clima tropical'

"Saco canciones de largo recorrido y Clima tropical es una canción que sigue en el top. ¿Hay algo más bonito que hacer un tema y que siga sonando en radio y haciendo buenos números a lo largo del tiempo? Si hay algo bonito para un músico es eso".

Si quieres ver la entrevista completa de Dani Fernández en LOS40 Global Show…¡dale al play!