Una triunfita y un actor de ‘Compañeros’ se pasan por ‘Lo de Belén’ para explicar cómo pasaron al olvido

Belén Esteban ya tiene su propio espacio en Sálvame, uno que nos recuerda mucho a El diario de Patricia. Un programa de testimonios que cada día tiene una temática diferente y que, en su segunda día, nos puso en modo nostálgico.

En su última entrega dio paso a cuatro personajes que, en su día, disfrutaron de la fama, pero que, por uno u otro motivo, dejaron de tenerla. No dudaron en contar su historia y explicar cuál es su presente.

Un momento de recuerdos que nos han llevado a relativar lo que es la fama y que nos han abierto los ojos ante una realidad de la que no siempre somos conscientes. Hubo un momento en el que les conocía todo el mundo, pero después de conseguir ese estatus, volvieron al anonimato.

Jordi LP

El primero en entrar a plató fue Jordi López Pena, más conocido como Jordi LP. Un humorista que tuvo su gran momento en Telecinco. “yo me acuerdo de ti perfectamente”, aseguraba la presentadora nada más verle.

Ha confesado que cuando era pequeño tartamudeaba e hizo de eso su mayor virtud. Consiguió hacer humor con su debilidad. Reconoce que la fama le permitió sacar a su familia adelante con tres hijas. “El dinero, cuando el trabajo que haces te gusta, no lo contabilizas tanto”, aseguraba.

Comenzó actuando en discotecas y ahora, a sus 60 años, hace convenciones y fiestas privadas. “Entré en Telecinco porque Valerio Lazarov me vio actuar aquí en Madrid y me dijo ‘tienes que venir a mi canal’”, recuerda sobre el principio de todo. “Y todo acabó que me tocaba el Uno para todas, un programa de solo chicas, y yo podía cantar, explicar chistes y hacer lo que yo sé hacer, show, y lo hizo Goyo González genial y me tocó que la cadena cambió de presidente”, explicaba.

Idaira Fernández

Otra de las personas que acudió a contar que ‘yo fui famosa’ fue Idaira Fernández, fue una de las concursantes de Operación Triunfo en 2005. Reconocía que “viví la fama 100 días y viví de ella 17 años”.

Era una joven tinerfeña que estudiaba biología y tenía como hobbie y quizás un sueño, lo de ser cantante. Hasta que un día vio los castings de Operación Triunfo y lo vio como una oportunidad. “Dentro del programa no me sentía demasiado valorada ni reconocida. De hecho, yo entré cantando mejor de lo que salí”, aseguraba dejando claro que hay documentos gráficos que lo demuestran.

El problema fue que bajó su autoestima porque “me hicieron sentir que no valía. Lo malo es creerte eso”. Jorge Javier Vázquez le recordó que desafinaba mucho.

“A mí la fama no fue algo que me gustara ni que buscara, pero yo entraba en un programa en el que sabía que eso podía ser una consecuencia. Nunca sabes si la edición lo va a petar o no, si te van a conocer mucho o no, no era algo que buscara, yo lo que quería era cantar simplemente”, recordaba.

“Lo bueno es que sí que lo he conseguido. He vivido durante todo este tiempo de la música. A pesar de ese machaque de si desafinas, que si sí, que si no, después he vivido con eso”, reconocía. Ahora canta en salas, restaurantes y va a comenzar en una orquesta. “No estoy siendo muy conocida ni popular y está bien porque nunca busqué eso”, añadía.

Enrique Espinosa

Otro de los famosos que ya no lo son es Enrique Espinosa, aunque todo el mundo le conoce como el chico del anuncio que, si hubieran existido las redes en ese momento, hubiera viralizado su frase: “Hola, soy Edu, feliz Navidad”.

“En su día me arrepentí de haber sido Edu, pero ahora creo que es lo mejor que me ha pasado”, reconocía. Nada más entrar en plató Rafa Mora y Anabel Pantoja pidieron hacerse un selfie con él.

Tenía siete años cuando es volvió el niño más conocido de España. “Era un anuncio solo y vuelves al colegio de siempre y no hay un manual de cómo se tiene que tratar eso, ni por parte de las escuelas, ni por parte de nadie”, explicaba, “ahora el acoso escolar está muy metido en los coles y las instituciones cómo pelearlo y afrontarlo, pero en esa época no había nada”.

Llegó a cambiar siete veces de colegio, no le dio ningún rédito a nivel laboral. Ahora es empresario en el sector digital y recuerda aquel momento con cariño.

Daniel Retuerta

El último invitado a la sección de Belén Esteban era Daniel Retuerta, uno de esos niños de la ficción española al que pudimos ver en series como Más que amigos, Compañeros o El internado. “Al dejar de ser famoso, paseé de estar ganando una pasta a tener que apretarme el cinturón”, aseguraba en su presentación.

“Lo que se echa de menos de estar en el mainstream y en la palestra fuerte es la cantidad de trabajo y la cantidad de ofertas y patrocinios que te colocan en un punto mucho más tranquilo, la fama tiene que ser una consecuencia de hacer bien tu curro”, explicaba.

A diferencia del anterior invitado, él no lo vivió de una manera traumática, para él era como un juego, como una actividad extraescolar.

Famosos que dejaron de serlo, pero que recuerdan con añoranza y nostalgia aquellos tiempos.