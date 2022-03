Nagore Robles: “Telecinco no puede liderar eternamente, pero tampoco se pueden obviar tantísimos éxitos”

Dicen que en la vida todo llega, aunque si hay esfuerzo, constancia y proyectas lo que quieres resulta más fácil. Nagore Robles lleva muchísimos años dejándose la piel en los diferentes platós de televisión. Borda lo de ser colaboradora, pero ella lleva tiempo demostrando que tiene lo necesario para salir de esa zona de confort y asumir nuevos retos. Ser presentadora nunca ha sido una meta para ella, pero sin saberlo quizás lleva postulándose para el cargo desde hace muchos años. Este miércoles, treces años después de su paso por Gran Hermano, estrena en Cuatro el programa Baila conmigo, su primer formato original para una cadena en abierto.

¿Qué sensaciones tienes de cara al estreno de 'Baila conmigo'?

No soy consciente de los nervios que tengo. Me he despertado en mitad de la noche pensando en el programa y me he dado cuenta de que estoy más nerviosa de lo que pensaba. Mi mente y mi cuerpo tienen ganas de empezar, con mucha responsabilidad y muchísima ilusión. Estoy ansiosa, nerviosa y con ganas.

¿Cómo fue esa llamada en la que te dijeron que ibas a tener tu propio programa?

Pensaba que la llamada era para algo muy distinto. Me llamó un jefe con el que tengo muchísima confianza. Curiosamente, es una de las tres personas que en el casting de Gran Hermano decidió que entrara. Las vueltas que da la vida que trece años después me llama él para decirme: 'Nagore, hay un proyecto sobre la mesa y estás tú al frente'. Creía que me querían como colaboradora, pero no. Me quedé en shock y estuve solo escuchando hasta que le dije: 'No quiero que pienses que no estoy ilusionada porque en cuanto te cuelgue voy a gritar y voy a llorar'.

¿Qué significa para ti presentar un formato original en una cadena en abierto?

Nunca ha sido una meta ser presentadora. Es verdad que soy muy imprevisible y todas las oportunidades que me brindan las aprovecho al máximo. Trato de aprender en cada formato en el que estoy porque para mí, honestamente, estoy siempre rodeada de los mejores. Soy una esponja porque no he podido estudiar y prepararme para algo así. Soy una mujer que me hago a mí misma y absorbo lo mejor de los demás. Y además creo que estoy haciendo las cosas muy bien. Me siento más serena, más responsable y más adulta.

Los espectadores sí esperaban que dieras el salto definitivo.

Espero que todos esos espectadores me acompañen y me respalden. Todo el mundo me vio nacer en televisión aquel 6 de septiembre de 2009 y me han acompañado con mis aciertos, mis errores, mi evolución y mis riesgos. Soy una persona que no se preparó para algo así y espero no decepcionar a nadie ni decepcionarme a mí.

El programa arranca con dos concursantes de 'La isla de las tentaciones', un espacio en el que el amor tóxico ha tenido demasiada cabida. ¿Qué tipo de amor se va a fomentar en 'Baila conmigo'?

El amor no se puede fomentar. Las personas vivimos y sentimos. El concepto amor tóxico es una expresión un tanto manida. Todos hemos tenido en un momento dado una relación menos sana, incluso con nosotros mismos. Es entonces cuando te das cuenta y puedes aprender. Hay una evolución muy grande en estos chavales a los que prejuzgamos desde el minuto uno. Son muy valientes y comparten algo que es muy puro.

¿Va tener cabida la diversidad en 'Baila conmigo'? Parece que el colectivo LGTBIQ+ sigue sin tener todo el espacio en televisión que debería.

No te lo pierdas porque aquí va a haber muchas sorpresas. Es un programa que va a estar en constante evolución y quizás los siguientes protagonistas puedan ser más variados y más diversos. Eso te lo aseguro porque cuando me enteré me hizo mucha ilusión. Todos queremos ver esa diversidad en pantalla.

Has formado parte de 'Mujeres y hombres y viceversa'. ¿Cómo viviste el final de este formato tan icónico después de tantos años en pantalla?

Ha sido un trabajo muy especial. Me dio mucha pena que terminara porque Mujeres y hombres y viceversa ha sido mi mayor escuela. Me dio mucho y aprendí mucho. Pero entiendo que todo lo que empieza tiene un final o un parón. No creo del todo en los finales. MYHYV dio muchos famosos, personajes para otros realities y colaboradores. Ha sido una cantera estupenda. Me dio pena, pero me alegro de haber formado parte de un programa así.

Se habla mucho últimamente de la crisis de audiencias de Telecinco. ¿Cómo ves tú esta etapa que está pasando la cadena?

Valoro mucho Telecinco porque ha sido y es una cadena que ha hecho historia, que ha cambiado la historia de la televisión. Evidentemente, liderar eternamente, es imposible, pero no se pueden obviar tantísimos éxitos. Tendemos a la crítica y en cuanto algo no funciona lo destacamos. Si ponemos en una balanza todos los grandes éxitos que ha tenido y sigue teniendo…Me sigue pareciendo que hacemos muy buenos trabajos y tenemos las mejores ideas. Es difícil que espacios como Mujeres y hombres y viceversa o Sálvame aguanten en lo más alto, pero no se nos pueden olvidar todos los años buenos.

El caso de 'Sálvame' está llamando especialmente la atención.

Sálvame es un programa de familia y, como en todas las familias, hay momentos en los que hay que arrimar el hombro y apoyar. Hay mentes brillantes ahí que van a darnos lo mejor de lo que ya saben hacer. Pero lo dicho, no podemos obviar tantísimos años de liderazgo.

No conozco tus ambiciones, pero ¿qué tipo de presentadora te gustaría llegar a ser?

No tengo una meta definida. Me encantan los daiting shows y en los realities me siento muy cómoda. Puedo parecer una creída o una soberbia, pero es tal mi evolución en trece años que creo que todavía puedo evolucionar mucho más. No tengo límites. A partir de ahí, lo que quieran darme, me dejaré la miel.