Paul McCartney dedica unas tiernas palabras a Taylor Hawkins: “Fuiste un verdadero héroe del Rock and Roll”

Desde que Taylor Hawkins, el batería de los Foo Fighters, se marchó para siempre el pasado 25 de marzo, el mundo de la música rock está de luto. Muchos fans de todo el mundo se unieron para apoyarse en un momento duro tras conocer esta noticia inesperada del batería. Incluso entre artistas y otras celebridades también lo hicieron. Y cómo no, no podía faltar Paul McCartney.

El exbeatle era amigo y compañero de trabajo de la agrupación estadounidense y no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a Taylor este miércoles 30 de marzoen su perfil de Instagram: "La muerte repentina de Taylor fue un shock para mí y para las personas que lo conocían y amaban", comienza a decir el Sir británico. "No solo era un gran baterista, sino que su personalidad era grande y brillante y todos los que tuvieron la suerte de vivir y trabajar junto a él lo extrañarán mucho", añade.

"Siempre permanecerás en mi corazón"

Además, McCartney ha aprovechado en recordar uno de los momentos en los que mejor se lo pasó junto a Taylor. Fue cuando la banda de Dave Grohl le pidió a Paul que tocara en una de sus canciones y resultó que era una de los temas de Taylor Hawkins. "¡Resultó que querían que tocara la batería! En una de las canciones de Taylor. ¡Esta petición provino de un grupo con DOS bateristas increíbles! Fue una sesión increíble y consolidó mi relación con Taylor y los chicos. Más tarde me preguntaron si los incluiría en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Canté con ellos en Get Back. Taylor proporcionó una poderosa parte de batería. Nunca olvidaré esa noche. Todo lo cual hizo mucho más que un shock desesperadamente triste escuchar que había muerto. Así que gracias Taylor por compartir algunos minutos gloriosos conmigo. Fuiste un verdadero héroe del Rock and Roll y siempre permanecerás en mi corazón", expresó Paul.

Está claro que estas palabras han emocionado a millones y millones de fans tanto del intérprete de Wings y de Hawkins. Hasta el momento se desconoce la causa oficial por la que ha muerto el baterista, pero un examen preeliminar de toxicología determinaba que tenía 10 sustancias diferentes en su sistema en el momento de su muerte. ¡Descansa en paz, Taylor Hawkins!