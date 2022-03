Zoe explica el motivo de la ruptura con Josué: la pareja más estable de ‘La isla de las tentaciones 4’

Ya es definitivo (o eso parece): Josué y Zoe han roto. La pareja que parecía más estable de La isla de las tentaciones 4 ya no continúa su relación. Así lo habían sospechado sus seguidores y ella lo confirmado en su propio canal de Mtmad.

"Es un capítulo muy difícil para mí. Pero os merecéis saberlo. He dejado a Josué, hemos dejado la relación", empezaba diciendo desde la habitación que aún comparten y en pijama.

"Mi intención era que no os dierais cuenta que lo habíamos dejado. Pero es muy impulsivo y me bloqueó de Instagram porque no quería ver nada de mí. Pero a partir de ese momento todos me bombardearon con mensajes preguntando lo que había pasado. No quiero entrar en detalles porque no quiero dejar mal a nadie, porque le quiero muchísimo a pesar de todo" continúo contando.

Pero antes de seguir, pide una cosa a sus fans: "Os pido que no me mandéis cosas sobre él porque me hacéis daño y no quiero saber nada más".

Entonces, empieza a contestar las preguntas más repetidas que le han hecho: "Sinceramente, nuestra relación ha sido una montaña rusa. Nos hemos querido mucho, nunca me había enamorado tanto de una persona como de él..." confiesa y se rompe a llorar. "Me había imaginado muchísimas cosas con él pero la vida me ha enseñado que no. Me lo ha enseñado de muchas veces, no lo quería ver pero luchaba porque era feliz".

Y desvela algo que ya se vio en el reality: "Todas las discusiones que teníamos eran por celos de mierda. Nunca me he sentido valorada al 100% pero creo que él tampoco. No hemos sabido querernos bien. Me da pena pero vamos a estar bien y aprenderemos de esta".

Añade que aún conviven juntos "hasta que yo encuentre un piso. Estamos a días bien y otros no. Es complicado porque puedes confundirte".

Y finalmente confiesa la gota que ha colmado el vaso: "Ojalá no hubiera pasado nunca. El motivo de la ruptura ha sido una infidelidad por su parte. Podría perdonarle pero son tantas cosas ya queal final no quiero que me tome por tonta. He decidido ponerme yo delante" y zanja segura pero con lágrimas en los ojos.