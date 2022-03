Una joven graba sus ronquidos y se encuentra esta espeluznante sorpresa

Muchas veces las relaciones familiares son un poco complicadas. Y las razones pueden ser varias: porque no se comparten los mismos ideales, por diferentes culturas o porque no aceptan algunas cosas de tu vida. Sobre todo, si se conviven en el mismo hogar, entonces podría convertirse en una pesadilla. Si no, que se lo digan a esta usuaria de Tiktok que se ha encontrado con esta macabra sorpresa.

Resulta que @rosiduh se descargó una aplicación para grabar sus ronquidos por la noche. Sin embargo, no solo pudo escuchar su respiración, sino que también escuchó otras voces terroríficas que le hablaban a la oreja. Y no. No se trata de fantasmas: era su suegra.

Así es como esta joven analizó las voces y terminaron siendo amenazas de su parte. Esto le ha sorprendido mucho, ya que ha explicado que hasta el momento llevaban una buena relación, pero se ve que tiene "otro" lado.

"Chica, por favor, cuídate"

"Una voz decía que quería dejarme sin vida y otras cosas odiosas. Así que creí que había un fantasma en mi habitación, pero resulta que era la madre de mi novio que entraba y decía esas cosas mientras dormía. Se cernía sobre mí", explicaba @rosiduh en el vídeo de Tiktok.

Por eso, decidió instalar una cámara por la noche para confirmar las "sospechas". Y efectivamente. En el clip se muestra como una figura (su suegra) se acerca a la cama de la protagonista para soltarle las maldiciones que ha escuchado por la app.

El público no solo se ha quedado boquiabierto con la historia, sino que también ha ayudado a @rosiduh para que saliera de esa pesadilla. "Sal de ahí lo antes posible", "Hubiera preferido que sea un fantasma antes que eso" o "Chica, por favor, cuídate", han sido algunas de las reacciones más destacadas del vídeo.

La joven parece que sigue viviendo con su novio y la madre de él porque continúa haciendo vídeos sobre el tema y en el mismo lugar. Quizás más adelante piense en vivir solo con su pareja y poder dormir tranquila sin tener que escuchar las voces amenazantes de su suegra.