Nicky Jam cuenta en ‘El Hormiguero’ su experiencia en la cárcel: “No voy a decirte que yo fui fuerte”

Nicky Jam será uno de los artistas que este viernes estará en Madrid celebrando con nosotros esta estación recién inaugurada en LOS40 Primavera Pop. Pero antes, le hemos podido ver en El Hormiguero donde ha dado rienda suelta a su pasión por los coches, se ha sometido al reto de Trancas y Barrancas o ha hablado, entre otras cosas, de su paso por la cárcel.

El artista pasó su mala racha, se enganchó a las drogas y acabó encontrando en Colombia una segunda oportunidad en la música que le hizo reconducir su vida. Pablo Motos ha querido saber si aprendió algo en la cárcel o si, por el contrario, allí fue todo malo.

“Se aprenden cosas buenas. Una de las cosas que más aprendí fue disfrutar de la libertad. Uno a veces está fuera, está en un parque y como ya lo tiene no sabe lo grande que es, lo lindo que es. Pero cuando tú estás adentro y te dicen lo que tienes que hacer, a la hora que lo tienes que hacer, ahí que te das cuenta de que la libertad es algo increíble. Hay que disfrutárselo”, explicaba sobre lo que sacó de su tiempo entre rejas.

Pero no fue lo único bueno que sacó. “Si hay alguien que tiene muchos años, por ejemplo, una cadena perpetua, no puedes estar al lado de él porque no le importa la vida. Es un consejo que me dieron”, explicaba entre risas.

Su papel entre rejas

También explicó cómo afrontó él su ingreso en prisión. “Tú eres el payaso de todo el mundo. Yo no voy a decirte que yo fui fuerte. Yo estaba asustado desde que entré, pero yo lo que hacía es que hacía chistes a todo el mundo, cantaba, improvisaba, te conseguía las hamburguesas del McDonald… yo ayudaba a todo el mundo y eso me ayudó a mí”, recordaba sobre aquellos días.

“Cuando me fui, la gente lloró porque se fue el payasito y el que les cantaba. Ellos se sentían que estaban libres porque tenían un cantante dentro. Yo les hacía unos conciertitos dentro, hacíamos rebujitos con alcohol y naranja para que fuera como un trago”, contaba sobre sus días allí.

“Llega un punto en el que ya sienten que no son humanos, se sienten como animales y toca recordarles que no, que somos humanos. Estamos aquí encerrados porque cometimos errores, pero somos humanos y hay mucha gente que quiere superarse. Hay gente que está adentro que hizo una estupidez, cometieron un error, pero en verdad no son malos y por seguirle los pasos a un amigo están allí dentro metidos. Hay muchas otras cosas más feas, pero de verdad, no son buenas para hablarlas en televisión”, decía intentando cambiar ya de tema.

El lado más oscuro

Pero Pablo Motos le recordaba que es bueno hablar de situaciones que te llevan al extremo y que desconocemos. Y entonces Nicky Jam no dudó en hablar del lado más oscuro. “Es peligroso. Hay muchos muchachos que les ves fuera con esa pose y cuando entran ahí adentro les quitan esa hombría porque hay ahí adentro algunos que no tienen vida, no tienen pareja, y ven a esos muchachos vulnerables, sí, es feo, allí dentro es otra cosa, hay que tener cuidado”, advertía.

Por eso recomienda que con ayuda de la fe se evite el mal camino para no acabar en un lugar así. “Hay unos programas donde llevan niños que se empiezan a portar mal para que vean, porque ellos se piensan que ya son malos y cuando se meten allá dentro se dan cuenta de la realidad, se dan cuenta de lo que está pasando allá dentro para que pares ese chistecito que tienes de malo y escojas, de verdad, una buena profesión”, acababa diciendo.

Está claro que fue una experiencia que le marcó, pero le ayudó a ver las cosas de otra manera. Él tuvo otra oportunidad, pero no todos la tienen.