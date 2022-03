Israel B: “Pucho (C. Tangana) es muy raro para hacerse ‘colabos’ con la gente”

Israel B es uno de esos artistas que seguro que forma parte de la playlist de tus canciones favoritas. Y si no está en ella, está en la de éxito de dicha plataforma. Temas como YYANOSÉ, Algo Que No Sepa y Mercury con Selecta han sonado, y mucho, en nuestro país. Aunque no son las únicas.

Otra que estamos seguros que has cantado a todo pulmón alguna vez es la de Tranquilísimo con su amigo C. Tangana y los productores Lowlight. Y es que ambos son amigos desde que eran conocidos como Pucho y Markés. ¡Casi dos décadas! Aunque años también son los que lleva el propio Israel B en la industria, ya que desde 2008 ha estado creando música y presentándola a todo el que le escuchaba. Incluso en sus inicios se atrevía con el freestyle.

En LOS40 Urban hemos charlado con el de Orcasitas para ahondar en su versatilidad, estilo y proyectos.

Pregunta (P): Hola, Israel B. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo vive la explosión de la fama un joven del popular barrio madrileño de Orcasitas?

Respuesta (R): En realidad a nivel personal, más normal de lo que lo viviría otro chaval porque en realidad yo llevo un montón de años. Lo que pasa es que lo he ido dejando, he vuelto, lo he ido dejando, he vuelto... Cada vez que lo dejo me borro las redes, borro los temas casi, y como que desaparezco al 100%. A la hora de volver como Israel B, ya mucha de la gente que me ha empezado a escuchar ya la arrastraba de antes, como que no me ha pillado de nuevas. Pero supongo que bien. Dentro de lo que cabe el haber notado un poco más de notoriedad en cuanto a que la gente te conozca, tampoco lo he llevado raro ni especial ni nada. Lo he visto como algo normal y como que tiene que pasar. Porque realmente si le das una importancia a la notoriedad y la fama que puedas tener con la música...

P: Uno de tus hits es Tranquilísimo, el tema que lanzas con C.Tangana y Lowlight. Cuéntame cómo surgió este tema con el madrileño y los productores.

R: Pues surgió de la manera más natural posible. Un día se vino al estudio y nos moló el ritmo ese que tenía Lowlight y el tema salió solo. Lo que son los jueguecitos y las tonterías nos salieron rápido y ya fue rellenarlo. O sea que realmente fue un poco... Se le ocurrió a él la broma esa del sonido y ya empezamos desde ahí a hacer el estribillo. Surgió fácil. Primero surge como una broma y decidimos qué hacemos.

P: Tenéis una amistad de hace muchísimos años. ¿Por qué llega esta canción ahora?

R: Pues porque Pucho es muy raro para hacerse colabos con la gente (risas). O sea este tema iba ser para él, incluso, lo que pasa es que me lo quedé yo porque lo negociamos así. Pero Pucho para hacer colabos y eso... a no ser que sea como este último disco que ha metido a bien de gente de distintos ámbitos y géneros... Hasta antes de eso no había prácticamente colabos de Pucho con gente de su grupo. Y por mi parte tampoco. A mí también me cuesta hacer colabos para mi canal. A mí alguien me pide una colabo para su disco y me meto, me tiro de cabeza y con tirabuzón hacia atrás. Pero a lo mejor para mi canal me cuesta más. Entonces ha sido un poco que tenía que surgir de manera muy orgánica. No nos ibamos a decir el uno al otro 'hey tío, vamos a hacernos un tema', porque no lo hicimos con 17 años, no lo ibamos a hacer ahora así.

P: ¿Se viene Tranquilísimo 2.0?

R: No creo. Tenemos otro tema grabado y tal pero no tiene nada que ver. Lo que es por ese estilo o esa vertiente de rap de los 2000s, no. No está pensado.

P: ¿Qué puedes adelantar de ese tema?

R: No, no, yo no he dicho que se venga, que a lo mejor no sale nunca. Tú sabes como somos los músicos. Yo tengo cuarenta y pico temas grabados... Pero sí que no te voy a engañar y tengo uno grabado con Pucho desde antes de Tranquilísimo incluso. Ese no tengo ni idea, porque de salir lo sacaría él. No lo grabamos en mi estudio, sino con una cosa suya y no tengo ni idea. Ahí no te sé decir.

P: Precisamente Tranquilísimo se viralizó en TikTok. ¿Qué opinas que hoy en día parezca que una canción no triunfa si no suena en esta plataforma? Y al revés. Hay canciones que suenan en todas partes porque es la protagonista de TikTok.

R: Lo que no me mola es que caemos esclavos de las tonterías, de que para que una canción se pegue tenga que tener unos jueguecillos o unas tonterías para poder hacerle como una broma de vídeo. Que tenga un silbidito o un no sé qué para que tenga juego. Eso me parece lo negativo. Pero lo que me parece muy positivo es que haya vuelto la movida de que pueda estar pegada una canción y te guste y no sepas ni de coña de quién c*ño es, ¿sabes? Eso pasaba antes con la radio cuando éramos más chavales. Es realmente lo bonito, que te pueda gustar una canción sin necesidad de tener que ponerle cara o cuerpo a nadie y que te caiga bien o mal. TikTok está bien porque hay canciones que están pegadas y no sabes ni de quiénes son. Eso ha vuelto un poco a la esencia de la música. Tiene sus pros y sus contras.

P: Echemos la vista atrás. Llega YYANOSÉ y pegas el pelotazo. ¿Fue para ti un chute de energía para publicar más música?

R: No, realmente motivarme o no motivarme me cuesta. Quiero decir, me salió bien pero tampoco era algo que me diese un empujón del copón, de decir 'buah, esto va a ser ahora lo que haga que...'. Me salió bien, funcionó bien pero tampoco es algo que me diera como el impulso como para seguir. Iba a seguir igual aunque no funcionase. Las ganas de hacer música no me las da o me las quita el que funcione mejor una canción porque sino fijate, estaría esclavo de los números al fin y al cabo. Yo tengo canciones que funcionan y otras que no porque le meto a todo. Entonces habrá mucha gente que me escucha por el rap y cuando hago una canción, como la última que he sacado de Mercury, pues no les guste tanto porque estoy cantando y estoy hablando a una chica y no le mole. Y al revés, la chica que me empiece a escuchar por YYANOSÉ, le va a molar la de Mercury a lo mejor, pero cuando estoy hablando de que mi primo vende cocaína pues dirá '¿Y a mí qué me importa?'. No puedo estar pendiente de eso.

P: Eres un artista muy versátil. Has hecho rap, reggaeton... ¿Crees que es hora de que se elimine ese debate y enfrentamiento que existe entre los amantes del rap y los del reggaeton?

R: Eso solo pasa en España porque tenemos una incultura musical y, en concreto, una increíble incultura musical de la música negra, que es ésta. Porque cualquier persona del resto del mundo sabe que todos los reggaetoneros empiezan siendo raperos. Desde Daddy Yankee hasta Myke Towers. A Myke Towers yo le escucho desde el año 2008 haciendo rap. Lo que pasa es que ahora hace reggaeton y a lo mejor dentro de 10 años hace música electrónica. Pero eso es entendido en todo el mundo menos en España porque no lo sé. ¿Por qué hay como que pegarse por los géneros? Es como... ¡pero si Tego Calderón hacía reggaeton y hacía rap! ¿Cómo nadie se ha dado cuenta de eso?

P: Llega el evento Hot Spot. ¿Cómo es encontrarse con referentes como Piezas, Delaossa y Free Sis Mafia?

R: Pues en verdad normal porque date cuenta que si no es por unas es por otras y al final en un sarao o en otro estamos todos. Si no es en un festival, es en un concierto, si no en una cosa de éstas como es la de Hot Spot, si no... al fin y al cabo en el ajo siempre. Es un día más de curro solo que va a estar mucho más gracioso y divertido que otro día.

P: ¿Eres muy fan del fútbol?

R: Sí, del fútbol soy bastante fan, además. Me gustan todos los deportes. Soy un poco friki, pero del fútbol en particular frikeo en especial.

P: ¿Cuál es tu equipo?

R: Yo soy del Atleti, a muerte. Yo soy más del Atleti que persona.

Israel B en la Sala La Riviera / Aldara Zarraoa (Getty Images)

P: ¿Qué escucha Israel B en su día a día?

R: Depende. Hay días que me escucho un disco del año 2000 de rap, como que me escucho lo último que haya sacado en el canal de GRM Daily, de drill de Londres, como que me puedo escuchar el último disco de Daddy Yankee que ha salido hace nada. Porque me mola todo en función también de mi estado de ánimo y de lo que me apetezca en ese momento. Igual me escucho flamenco, que salsa, que yo que sé.

P: El año pasado dijiste en una entrevista que te quedaban solo algunas asignaturas para sacarte Derecho. ¿Ya lo has conseguido?

R: Qué va. No, no. Me quedan siete u ocho hace ya no sé los años que dejé la carrera. Entonces ya seguramente no las tenga ni convalidadas. Empecé derecho pero acabé torcido (risas).

P: ¿Qué se viene de Israel B?

R: Tengo un EP con Selecta que ya va a salir. Ya está hecho, lo único que falta es poner la fecha porque nos hace falta cerrar un vídeo y todo bien seteado para que no nos pille el toro, pero está todo hecho ya. Y tengo un disco con Lowlight que saldrá después de verano porque sino se me van a solapar los dos y tampoco quiero que se solapen. Está prácticamente hecho también. El de Selecta es más variopinto. Tengo un rap, tengo un reggaeton, un techno... Y el disco con Lowlight es muy instrospectivo, así como muy oscuro. Las letras son muy profundas, hablo mucho de mí, de la basura que tengo dentro. Me mola. He vuelto un poco a los inicios en el disco así que seguro que os va a gustar.