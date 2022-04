Llega ‘Oh My Gol!’ con Steve Aoki, Rauw Alejandro, María Becerra, Ana Mena y Juan Magán

Hay ganas de música en directo y LaLiga lo sabe. ¿Y qué mejor manera de cumplir nuestros deseos que creando un festival de más de cinco horas de duración para celebrar el final de LaLiga de por todo lo alto? Hablamos de Oh My Gol!, la nueva cita imprescindible para los amantes de la música. Un concierto que se celebrará en el RCDE Stadium y que reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas más importantes del panorama internacional como Rauw Alejandro, Steve Aoki, María Becerra, Ana Mena o Juan Magán.

Para presentar este concierto, que tendrá lugar el 11 de junio, algunos de los embajadores de LaLiga Santander como Fernando Sanz, Fernando Morientes o Luis García acudieron al Hard Rock Hotel Madrid para apoyar el primer concierto en España que une música y deporte. Además, al evento acudieron caras tan conocidas como Marc Bartra, Almudena Cid, Goyo Jiménez o Ana Morgade.

Un evento en el que Andrés Iniesta también estuvo presente a través de videoconferencia. El futbolista quiso invitar a todos los asistentes a ir al concierto del día 11 de junio en el RCDE Stadium de Barcelona. Y es que Iniesta es socio fundador de Never Say Never, compañía que ha organizado este evento junto a LaLiga.

Sin duda, se trata de un evento que hará las delicias de los amantes de la música. Vicenç Fàbregas, Live Experience director de NSN, aseguró que se trata de un concierto innovador que supone una apuesta definitiva por expandir el entretenimiento más allá de sus audiencias naturales “uniendo al público amante del fútbol y de la música en un evento singular sin precedentes en nuestro país”.

Por su parte, Stephen Ibbotson, director de Franquicias y Licencias de LaLiga, ha hablado sobre el sentido de Oh My Gol!: “LaLiga es mucho más que fútbol. Es pasión, ocio, entretenimiento, diversión... y música. Este proyecto es pionero y supone tambien una nueva forma de seguir llegando a los jóvenes, algo que se ve reflejado en nuestras redes sociales”.

Sin duda, Oh My Gol! promete ser un evento único que no debes perderte. Sea porque quieres celebrar el fin de LaLiga o el comienzo del verano. Puedes hacerte con tus entradas aquí.