¡Exclusiva! ZZOILO anuncia ‘The Chill’, el título de su próxima canción

Su tema Mon Amour Remix junto a Aitana fue uno de los éxitos de la temporada, pero ahora Zzoilo mira hacia el futuro con sus nuevas canciones. De ellas nos estuvo hablando en la entrevista que nos concedió justo después de bajar del escenario.

"La siguiente canción no tiene nombre de película (en referencia a Superman o Starsky y Hutch), pero es el mood en el que estás cuando ves una película. Se llama The Chill, exclusiva, la primera vez que se dice", explicó Zzoilo a David Álvarez en LOS40.

Aprovechando el entorno de LOS40 Primavera Pop, en el que siempre se reúnen muchos artistas, David Álvarez preguntó al cantante y compositor sobre un futuro remix de una de sus nuevas canciones. ¿Con quién haría esta colaboración? ¿Quizás algún compañero de cartel?

"No lo he pensado, no es algo que esté pensando nunca, porque al final cuando surge surge", empezó diciendo el artista. Y continúo: "Puede pasar en el momento más inesperado como cuando me pasó con Aitana, que estaba secando cubiertos y quien sabe si hoy me voy a cruzar con alguien que me diga: '¡oye!', pero no lo pienso, no lo proyecto, simplemente dejo que pase".

Actuación de ZZoilo en LOS40 Primavera Pop

Zzoilo es uno de los artistas con más proyección de nuestro país y no podía faltar en el cartelazo de esta edición de LOS40 Primavera Pop. Interpretó dos de sus mayores hits: Al punto de sal, uno de sus más recientes lanzamientos, y su gran éxito con Aitana: Mon Amour. Más de 14.000 personas corearon sus canciones.