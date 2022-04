Imagine Dragons escalan hasta el Nº1 con ‘Enemy’

Solo diez semanas han necesitado Imagine Dragons para colocarse en el número uno de la lista oficial de LOS40 con Enemy. Eso sí, han dado un salto de cinco posiciones para auparse en lo más alto. Es el segundo liderato en el chart del grupo de Las Vegas, pues no hace ni un año que lograron el primero (el 3 de julio de 2021) con Follow you. Con Enemy, Imagina Dragons engrosan su catálogo de éxitos, entre los cuales destacan Thunder, Believer, Demons, Radioactive o el citado Follow you.

Imagine Dragons x J.I.D - Enemy (from the series Arcane League of Legends)

Enemy es una canción muy especial: forma parte de la banda sonora de la serie de animación Arcade, de Netflix, ambientada en el universo de League of Legends. La serie ha obtenido una acogida fabulosa, y ya ha superado en valoración por parte de los espectadores a fenómenos como Juego de Tronos y El juego del calamar. En el tema, la banda de Dan Reynolds se hace acompañar del rapero J.I.D. (Destin Choice Route), nacido en Atlanta y con dos álbumes en solitario en su haber (y otro más junto al colectivo Spillage Village).

Va a ser 2022 un año muy intenso para los seguidores españoles de Imagine Dragons, que se rubricará con el concierto que ofrecerán de la mano de LOS40 el 11 de julio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. El grupo también estará el 7 de julio dentro de la programación del Mad Cool Festival. Este número uno en la lista sirve para calentar motores de cara a esa visita, para la que no queda tanto. ¡Enhorabuena!